Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Affaire Abreu, résultats de la concertation rue Grenette, fuite de gaz à Bron... Voici le récap' temps forts qui ont marqué Lyon et son agglomération cette semaine.

Affaire Abreu : le directeur de la communication de campagne d'Aulas accusé de viol

C'est probablement l'affaire qui a fait le plus de bruit cette semaine à Lyon. Ce mercredi 10 juin, deux mois et demi après le scrutin municipal, nos confrères de BFM Lyon ont révélé que Roman Abreu, le directeur de la communication de la campagne de Jean-Michel Aulas, était visé par une plainte pour viol, déposée par une ancienne membre de l'équipe de campagne du candidat. La jeune militante affirme avoir été abusée par soumission chimique au cours d'une soirée au début du mois de janvier dernier, après la cérémonie des voeux à la préfecture.

Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : le directeur de communication de Jean-Michel Aulas visé par une plainte pour viol

Depuis, le groupe Coeur lyonnais est dans la tourmente. Départs en cascade de Pierre Oliver (maire LR du 2e arr.) et Samuel Soulier (maire Horizons du 6e arr.), retrait des délégations de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton... Rien ne va plus au sein de la droite lyonnaise.

Rue Grenette : les riverains opposés à la réouverture aux voitures

Réservée aux bus, vélos et piétons depuis juin 2025 dans le cadre de la Zone à trafic limité, la rue Grenette a fait l'objet d'une concertation citoyenne ces dernières semaines : en effet, depuis l'élection de Véronique Sarselli (LR) à la tête de la Métropole, l'idée de rouvrir cet axe majeur aux voitures était sérieusement envisagée par le nouvel exécutif métropolitain.

La rue Grenette fait l'objet de nombreux désaccords sur sa réouverture aux voitures. @RB

Mais ce lundi 8 juin, les résultats ont parlé d'eux-mêmes : à la question : "Faut-il maintenir la rue Grenette sans circulation automobile ?", 72 % des Lyonnais ont donc répondu "oui", contre 27 % d’avis défavorables. Au total, la concertation a recueilli 17 424 avis, un "record" a salué la Ville de Lyon.

Lire aussi : Selon la Ville de Lyon, 72% des Lyonnais refusent la réouverture de la rue Grenette aux automobilistes

Fuite de gaz à Bron : 300 enfants évacués

Ce jeudi 11 juin, une importante fuite de gaz survenue à côté de l'école élémentaire de la Garenne à Bron a causé l'évacuation de plus de 300 enfants dans un gymnase du quartier, afin d'être mis à l'abri. L'origine de la fuite ? Une canalisation endommagée dans la rue Emile-Chazé, à l’angle de la rue Christian-Lacouture, lors de travaux sur le réseau d'eau potable.

Lire aussi : 300 enfants évacués d'une école en raison d'une fuite de gaz à Bron

Lyon Saint-Exupéry élu meilleur aéroport de France

L'aéroport Lyon Saint-Exupéry serait-il le meilleur aéroport de France ? C'est ce qu'affirme le classement de l'entreprise new-yorkaise Airhelp, publié cette semaine. Un classement établi sur trois critères : la ponctualité, qui compte pour 60% de la note, puis l’expérience des passagers, et les services et confort proposés, qui comptent chacun pour 20%. En revanche, ça pêche au niveau international : l'aéroport lyonnais est à la 102e place, mais reste devant Paris-Orly, qui pointe lui à la 108e place.

Lire aussi : Lyon Saint-Exupéry, meilleur aéroport de France selon un classement

Un disciple de Dominique Pelicot condamné à 15 ans de prison

Jeudi et vendredi, un homme de 39 ans a été jugé devant la cour criminelle du Rhône pour avoir drogué et violé sa compagne son insu, avant de partager les images sur des conversations en ligne entre 2015 et 2023. Des faits proches de ceux de Dominique Pelicot, avec qui il était en contact. Lors de l'arrestation de ce dernier en septembre 2020, les gendarmes étaient tombés sur des échanges avec ce fameux individu dans son téléphone, lui proposant de venir à Lyon afin de droguer et de violer sa femme. Il a finalement été condamné à 15 ans ferme de réclusion criminelle.

Lire aussi : Un Lyonnais, en lien avec Dominique Pelicot, jugé pour viol par soumission chimique