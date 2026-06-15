Des opérations de maintenance vont entraîner plusieurs fermetures nocturnes sur le réseau routier lyonnais du 15 au 18 juin.

Les automobilistes devront adapter leurs déplacements cette semaine dans l’agglomération lyonnaise. Plusieurs chantiers d’entretien programmés en soirée et durant la nuit vont occasionner des restrictions de circulation sur certains des principaux axes du territoire.

Parmi les secteurs les plus impactés, l’autoroute A7 sera coupée entre les échangeurs de Ternay et de Feyzin en direction du sud, chaque nuit entre 21 heures et 6 heures. Le périphérique nord de Lyon sera également fermé dans les deux sens entre Valvert et la porte de la Doua sur la même plage horaire.

D’autres perturbations sont annoncées sur la D301 entre Vénissieux et Feyzin, ainsi que sur plusieurs portions de l’A47. Certaines sections seront totalement fermées, tandis qu’entre Givors et Rive-de-Gier, la circulation sera réduite à une seule voie. Les travaux se dérouleront jusqu’au jeudi 18 juin au matin.