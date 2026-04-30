Lyon : 3,15 millions d'euros pour rénover la Villa Gillet, institution culturelle dédiée aux écritures contemporaines

Située au cœur du parc de la Cerisaie (4e arr.) la Villa Gillet fermera ses portes en juin pour d’importants travaux de rénovation, estimés à 3,15 millions d’euros. Sa réouverture est prévue pour 2028.

Bâtiment emblématique dédié aux écritures contemporaines, la Villa Gillet s’apprête à faire peau neuve. Perchée sur les hauteurs de la Croix-Rousse, en plein cœur du parc de la Cerisaie (4e arr.), la Villa Gillet est, depuis 1989, un espace de rencontres, entre débats, lectures et performances artistiques.

Vieillissant, le site nécessite d’importants travaux de rénovation. Des études étaient engagées depuis plusieurs année par la Ville de Lyon, en charge des travaux, afin d'être le plus fidèle possible à l'histoire des lieux. La Villa Gillet fermera ses portes en juin pour une réouverture, pour l'heure, prévue d'ici 2028. Les opérations sont estimées à 3,15 millions d'euros.

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Meilleure performance énergétique et accessibilité

Mais pour l’heure, place aux échafauds et aux coups de peinture. "Cela fait des mois que j’essaie de terminer des chantiers, et vous m’en faites célébrer un ce soir", s’est amusé ce mercredi le maire de Lyon, Grégory Doucet. Les travaux seront donc officiellement lancés d'ici quelques semaines, mais le défi est de taille, a souligné Maria Campos, architecte du patrimoine. Construite entre 1910 et 1913, la Villa Gillet est classée monument historique depuis 2014. Alors, "quand on travaille dans un bâtiment de ce type-là, on se pose la question de comment le lire, comment se replonger en 1910 pour le comprendre et le refaire vivre de nos jours", a confié l’architecte.

Grégory Doucet, Samuel Mecklenburg, Lucie Campos et Laure Cédat à la Villa Gillet (4e arr.).

Dans le détail, les travaux se concentreront sur la rénovation énergétique du bâtiment, la restauration des charpentes et des toitures, mais également sur l’aménagement du 2e étage afin d’accueillir des écrivains pour des résidences. Des espaces de bureaux et d’accueil seront pensés à cet effet. La salle de théâtre va, elle aussi, connaître d’importantes transformations. La salle de bal va en effet être restaurée pour un usage plus "polyvalent", c’est-à-dire qu’il sera bientôt possible de fermer les gradins afin d’organiser différents événements. Une attention particulière sera apportée à l’accessibilité du lieu avec notamment la création d’un ascenseur. "Ces travaux nous permettront de continuer ce que nous faisons, mais en mieux", s'est encore félicité Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet.

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"Faire que Lyon soit encore plus une ville de littérature"

Si l'on peut décrire ces travaux comme nécessaires, ils sont tout autant symboliques., "Soutenir un lieu qui transforme les travaux de recherches, de littérature et de sciences sociales en situation de débats, c’est une question de santé démocratique", a appuyé Samuel Mecklenburg, adjoint à la Culture à la mairie du 4e arrondissement. Et Laure Cédat, nouvelle vice-présidente à la Culture de la Métropole de Lyon, de rappeler : "La force de la Villa Gillet est d'être à la fois un patrimoine lyonnais profondément ancré à la Croix-Rousse et un patrimoine vivant, en mouvement, qui résonne bien au-delà de nos frontières. Elle est de ces lieux qui respirent, qui donnent une voix. C’est un moment de passage pour la Villa Gillet, qui entre dans une nouvelle ère de son histoire."

Les écrivains, libraires, chercheurs, en bref, l’ensemble des acteurs qui font vivre le lieu quotidiennement seront désormais accueillis dans une trentaine d’établissements et infrastructures (théâtres, bibliothèques, universités…) pour une programmation hors les murs. "Nous avons beaucoup à faire dans les prochains mois, mais c'est tout à fait enthousiasmant", sourit encore Lucie Campos. Et Grégory Doucet de conclure : "Tout l'enjeu est faire que Lyon soit encore plus une ville de littérature."

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