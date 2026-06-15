Le personnel de l’Unité centrale de production alimentaire des HCL (Hospices Civils de Lyon) seront en grève le 19 juin prochain pour dénoncer des "conditions de travail dégradées."

Ras-le-bol aux Hospices Civils de Lyon (HCL). A l'appel de la CGT, les personnels de l’Unité centrale de production alimentaire (UCPA) des HCL seront en grève le 19 juin. Le syndicat dénonce la dégradation des conditions de travail des agents en charge de produire les repas destinés aux personnes hospitalisées.

Dans un communiqué, la CGT alerte sur des "sous-effectifs chroniques", des remplacements "insuffisants", une "polyvalence imposée" et une "surcharge de travail permanente." Alors qu'une nouvelle vague de chaleur se prépare, le syndicat pointe également du doigt une gestion "insuffisante" des épisodes de forte chaleur. Enfin, la CGT accuse la direction des HCL de privilégier les objectifs de performance au détriment des conditions du personnel.

Le personnel fera entendre sa colère le 19 juin prochain. Il revendiquera notamment douze créations de poste supplémentaires et l'ouverture immédiate de négociations avec la direction générale des HCL.

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