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La LDLC Arena a accueilli la ligue Hexagone MMA, ce vendredi 12 juin. Crédit photo : Hexagone MMA et Yann Lévy

MMA : plus de 12.000 spectateurs à la LDLC Arena pour la première venue d'Hexagone MMA

  • par Louise Ginies

    • Ce vendredi 12 juin, la LDLC Arena a accueilli pour la première fois la ligue Hexagone MMA. Un événement qui a réuni 12.076 spectateurs, confirmant l'engouement grandissant du public lyonnais pour la discipline.

    Une soirée marquée par des combats d'exception. Ce vendredi 12 juin, Hexagone MMA, l'organisation pionnière des arts martiaux mixtes en France - a investi la LDLC Arena pour un show d'envergure et inédit dans la région lyonnaise. Plus de 12.000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour assister à cette soirée de dix combats au total, ponctuée par celui entre Paul Dena et Anzor Baybatirov, deux poids lourds de la discipline. En faisant un succès populaire notable pour cet art martial qui confirme son ancrage dans la métropole lyonnaise. "L’ambiance était vraiment au rendez-vous ce soir, la salle portait les combattants du début à la fin. C’est super d’avoir des événements MMA de ce niveau à Lyon !", a confirmé un spectateur.

    Lire aussi : MMA : une entreprise lyonnaise équipe le combattant Ciryl Gane

    La LDLC peut accueillir jusqu'à 16.000 personnes. Crédit photo : Hexagone MMA et Yann Lévy

    12.076 spectateurs à la LDLC Arena : un exploit sportif et technique

    Au-delà du show sportif d'envergure, la LDLC Arena a mis en avant sa capacité à passer d'un événement sportif à un spectacle culturel en moins de 24 heures : dès lendemain, la cage MMA a été démontée pour installer la tournée de la Star Academy, qui passait à Lyon ce samedi soir. L'équipement, inauguré fin 2023, entend s'imposer comme une référence nationale capable d'accueillir aussi bien des compétitions sportives que des concerts ou des spectacles.

    Fort du succès de cette première édition, Hexagone MMA a déjà annoncé son retour à Décines : une nouvelle date est déjà prévue le 4 juin 2027. La billetterie est déjà accessible sur le site d'OL Vallée.

    Dix combats se sont succédé ce vendredi soir, ponctués par celui entre Paul Dena et Anzor Baybatirov, deux figures de la scène française du MMA. Crédits photo : Hexagone MMA et Yann Lévy
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