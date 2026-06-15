Un nouveau rassemblement à Lyon pour réclamer une meilleure protection des enfants

Une semaine après une mobilisation ayant réuni plusieurs milliers de personnes, les collectifs Nous Toutes Rhône et Enfantiste appellent à un nouveau rassemblement ce lundi 15 juin devant la cour d’appel de Lyon.

La mobilisation en faveur de la protection de l’enfance se poursuit à Lyon. Les collectifs Nous Toutes Rhône et Enfantiste donnent rendez-vous ce lundi 15 juin à 19 heures sur le parvis de la cour d’appel pour une nouvelle action citoyenne.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du rassemblement organisé la semaine précédente, marqué par un hommage à Lyhanna, jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. L’affaire a ravivé les interrogations sur la prise en charge des violences faites aux mineurs et sur les moyens accordés à leur protection.

Les organisateurs entendent maintenir la pression sur les pouvoirs publics afin d’obtenir l’application des 82 recommandations formulées par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) en 2023. Ils dénoncent notamment un manque de moyens accordés à la justice et aux dispositifs de protection de l’enfance.