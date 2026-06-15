Actualité
Des Lyonnais rendent hommage à Lyhanna, devant le palais de justice de Lyon (CM)

Un nouveau rassemblement à Lyon pour réclamer une meilleure protection des enfants

  • par LR

    • Une semaine après une mobilisation ayant réuni plusieurs milliers de personnes, les collectifs Nous Toutes Rhône et Enfantiste appellent à un nouveau rassemblement ce lundi 15 juin devant la cour d’appel de Lyon.

    La mobilisation en faveur de la protection de l’enfance se poursuit à Lyon. Les collectifs Nous Toutes Rhône et Enfantiste donnent rendez-vous ce lundi 15 juin à 19 heures sur le parvis de la cour d’appel pour une nouvelle action citoyenne.

    Cette initiative s’inscrit dans la continuité du rassemblement organisé la semaine précédente, marqué par un hommage à Lyhanna, jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. L’affaire a ravivé les interrogations sur la prise en charge des violences faites aux mineurs et sur les moyens accordés à leur protection.

    Les organisateurs entendent maintenir la pression sur les pouvoirs publics afin d’obtenir l’application des 82 recommandations formulées par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) en 2023. Ils dénoncent notamment un manque de moyens accordés à la justice et aux dispositifs de protection de l’enfance.

    à lire également
    Travaux de nuit : plusieurs axes majeurs perturbés autour de Lyon cette semaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Travaux de nuit : plusieurs axes majeurs perturbés autour de Lyon cette semaine 08:50
    Un nouveau rassemblement à Lyon pour réclamer une meilleure protection des enfants 08:24
    36 ou 37 degrés à Lyon : une météo torride attendue cette semaine 08:01
    Un immense labyrinthe de maïs rouvre ses portes aux portes de Lyon cet été 07:29
    Lyon soleil
    Un lundi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus 07:08
    d'heure en heure
    Renaud Georges
    Transports et gouvernance, Renaud Georges interpelle la Métropole 07:00
    Littérature : enquête royale sur un rhinocéros blanc... 14/06/26
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 14/06/26
    Lyon : un tournoi international de jeux vidéos de combat organisé à Lyon 14/06/26
    Cette start-up lyonnaise promet de montrer l'ambiance des bars en temps réel 14/06/26
    Street Food Festival : les Lyonnais au rendez-vous pour la 10e édition 14/06/26
    MMA : plus de 12.000 spectateurs à la LDLC Arena pour la première venue d'Hexagone MMA 14/06/26
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée, localement mauvaise 14/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut