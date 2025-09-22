Actualité
La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio. (Photo Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas via AFP)

Fin de la scolarisation à Genève : une décision "injustifiée" et "brutale" pour la préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Clémence Margall

    • Le 11 juin dernier, le canton de Genève a mis fin à la scolarisation des élèves frontaliers résidant en France. Malgré une réunion le 19 septembre, les autorités genevoises ne souhaitent pas revenir sur leur décision.

    C’est une décision jugée "injustifiée sur le fond et brutale sur la forme" par la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 11 juin, le canton de Genève a en effet annoncé la fin de la scolarisation des élèves frontaliers résidents en France, provoquant ainsi la vive inquiétude des élus et responsables français. Et malgré la réunion organisée le 19 septembre dernier par le Président du Conseil d’État du Canton de Genève, l’Ambassadrice de France en Suisse ainsi que la préfète de région, Fabienne Buccio, n’auront pas obtenu gain de cause.

    Lire aussi : Fin de la scolarisation à Genève : des députés frontaliers interpellent le gouvernement

    Pas de suspension ou de réexamen

    À l’issue de la rencontre, les autorités genevoises, "bien que reconnaissant le déficit de concertation en amont et le report de charge qu’induit la mesure annoncée", se sont opposées à la suspension et au réexamen de cette décision, indique la préfecture dans un communiqué ce lundi. Les services de l’État ont pourtant alerté sur le caractère "inéquitable du report de charge induit par cette décision" et rappelé "que la grande majorité des élèves concernés sont de nationalité suisse, et/ou se destinent au marché du travail suisse".

    "Cette inflexibilité tranche avec l’esprit de concertation et de coopération qui doit continuer de présider aux relations transfrontalières dans le bassin genevois", estime encore la préfecture de région. Et de conclure : "L’Ambassadrice de France en Suisse, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, vont poursuivre leurs efforts de coordination, en lien étroit avec les collectivités et les élus concernés, afin de définir une position concertée et partagée devant les difficultés dans lesquelles la décision unilatérale du canton place les territoires français voisins".

    à lire également
    police Lyon
    Un appel anonyme crée la panique et déclenche une alerte à la bombe dans un collège de Caluire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Un appel anonyme crée la panique et déclenche une alerte à la bombe dans un collège de Caluire 17:44
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    Fin de la scolarisation à Genève : une décision "injustifiée" et "brutale" pour la préfète d’Auvergne-Rhône-Alpes 17:17
    Lyon : après onze ans de travaux, la place Béraudier enfin inaugurée à la Part-Dieu 16:41
    Isère : une portion de la RN85 fermée plusieurs jours en soirée au mois d’octobre 16:06
    Reconnaissance de la Palestine : "une avancée majeure vers la justice, la paix et la dignité", pour le Conseil des mosquées du Rhône 15:28
    d'heure en heure
    Deux voleurs arrêtés par les gendarmes du Rhône après avoir dérobé plus de 240 colis 14:50
    Lyon : le métro A partiellement à l'arrêt après un accident voyageur 14:40
    "Un geste de paix et de justice" : le maire de Lyon fait hisser le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville 14:03
    Rentrée culturelle : le Théâtre Nouvelle Génération en phase de transition 13:37
    vue panorama lyon
    Météo : fraîcheur, nuages et averses… À quoi s’attendre cette semaine à Lyon ? 13:00
    Rentrée culturelle : au Théâtre de la Croix-Rousse, iel et nous 12:23
    En Haute-Savoie, le viaduc des Egratz fermé après un éboulement 11:51
    Ecarté par le maire de Lyon pour 2026, l'adjoint à la sécurité "reste mobilisé jusqu'au terme de ce mandat" 11:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut