Avec 1 500 nouvelles places de stationnement, Lyon inaugure la plus grande vélostation de France 

Le nouveau Park Vélo Béraudier a été inauguré mercredi 14 mai. Située dans le quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, il s’agit de la plus grande vélostation de France.

Le quartier de la Part-Dieu poursuit sa mue. Après l’inauguration de la partie basse de la place Béraudier le 11 avril dernier, la Ville et la Métropole de Lyon ainsi que la préfecture du Rhône ont donc inauguré mercredi 14 mai cette nouvelle vélostation, une "étape essentielle" pour l’édile écologiste Grégory Doucet. Dotée en effet de 1 500 nouvelles places de stationnement sécurisées, pour un budget total de 12 millions d’euros, cette dernière est désormais la plus grande vélostation de France.

Accessibilité, modernité, etc.

Conçue sur deux niveaux, la vélostation Park vélo Béraudier peut d’ores et déjà accueillir parmi ces 2 400 m2 tous les types de vélos (standards, arceaux et vélos cargos) afin que les 125 000 usagers quotidiens de la gare de Lyon Part-Dieu puissent bénéficier d’une offre multimodale renforcée. La vélostation sera ouverte de 4h30 à 1 heure du matin, tous les jours. Il est également possible pour les usagers de laisser leur vélo la nuit ou plusieurs jours (avec une durée maximale de 14 jours). Des stations de gonflage et d’outillages sont également mis à disposition sur les deux niveaux.

Pour y accéder, une vaste rampe métallique a été conçue autour de la place Béraudier. Mesurant 80 mètres de longueur et 4 mètres de large, cette dernière donne donc accès à la mezzanine de la vélostation. L’accès au niveau inférieur se fait quant lui par une rampe à l’intérieur du bâtiment. Deux accès pour les piétons ont également été pensés : par la partie basse de la place (avec une connexion directe avec la gare et le métro) ou par le patio (donnant sur la partie sud de la gare et la tour To-Lyon).

L’usage de cette nouvelle vélostation est similaire à celles de Villette et Gorge de Loup. Elle est gratuite si l’on possède une carte Oùra ou TCL (avec ou sans abonnement) et nécessite une inscription préalable sur le site Ipa.fr. Les collectivités indiquent par ailleurs qu’un paiement par carte bancaire est prévu d’ici fin 2025 avec un tarif de 2 euros pour 24 heures. Il sera bientôt soumis à une délibération.

Un "changement de cap" pour Lyon

Plus qu’un simple parking pour vélos, cette vélostation se veut être un "changement de cap" pour Lyon, comme l’a souligné Fabienne Buccio, préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également un "signe fort" pour Grégory Doucet. "Avec cet ouvrage, nous faisons la démonstration d’un savoir-faire et d’une ambition dont nous pouvons être collectivement fiers. Ici, c’est une nouvelle ville qui voit le jour et qui est totalement conçue pour tous les usagers. Ce qui se passe à Lyon est un message fort à envoyer au monde. C’est une nouvelle façon de se déplacer, de concevoir une ville", s’est ainsi félicité le maire.

S’inspirant des Pays-Bas, où 50 % des usagers arrivent dans les gares à vélo, contre 6 % en France, les collectivités veulent faire du quartier de la Part-Dieu un pôle d’inter-modalité fort. Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, a également indiqué, qu'au total, 8 000 places sécurisées seraient accessibles en 2028.

