Escapades : légendaires volcans d'Auvergne

Qui n’a jamais rêvé d’entreprendre le formidable Voyage au centre de la Terre de Jules Verne ? Dans ce roman d’aventures publié au XIXe siècle, Otto Lidenbrock, un géologue reconnu, entraîne son neveu Axel dans une folle épopée jusqu’au noyau terrestre, qu’ils comptent rejoindre en descendant par la cheminée d’un volcan islandais. Pour décrypter les mystères des entrailles de la Terre, il suffisait pourtant de se rendre… en Auvergne !

À l’assaut de l’emblématique puy de Dôme

Le volcan emblématique de cette impressionnante chaîne volcanique est sans conteste le puy de Dôme, qui trône à 15 kilomètres de Clermont-Ferrand, au cœur du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.

Depuis l’Antiquité, ce dôme de lave de 11 000 ans fait l’objet d’un culte fervent. À tel point qu’au IIe siècle, les Romains y bâtirent un temple dédié à Mercure, toujours visible.

Aujourd’hui, le puy de Dôme est aisément reconnaissable grâce à un autre type de monument : une antenne de Télédiffusion de France (TDF) de près de 100 mètres de haut. Le sommet du volcan, à 1 465 mètres d’altitude, offre un panorama à 360° sur la chaîne des Puys et de nombreux sentiers pour découvrir ce site naturel unique.

Un train à crémaillère nommé Panoramique des Dômes vous emmènera là-haut en 15 minutes et vous fera profiter d’un trajet agrémenté de vues spectaculaires et d’explications historiques. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

À pied, comptez une heure depuis le col de Ceyssat en suivant le chemin des Muletiers, qu’utilisaient jadis les pèlerins pour se rendre au temple de Mercure. À ne pas manquer, pour les traileurs, le Volvic Volcanique Expérience : un trail de 110 kilomètres qui passe au sommet du puy de Dôme au lever du soleil !

Bon plan : pour préserver cet environnement fragile, laissez votre voiture en ville. D’avril à novembre, des navettes relient le centre-ville de Clermont-Ferrand à trois points de départ de rando au cœur de la chaîne des Puys.

Plus d’informations sur : volcan.puy-de-dome.fr, panoramiquedesdomes.fr pour le train et volvic-vvx.com pour le trail.

Planer au pays des volcans

À deux heures de route de Lyon, se trouve un aperçu de ce dont sont capables les forces titanesques qui modèlent notre planète.

Près de quatre-vingts volcans vieux de 95 000 à 8 400 ans sont alignés dans le département du Puy-de-Dôme, formant un gigantesque collier de cônes stromboliens, de dômes et de cratères de 32 kilomètres de long.

En 2018, ce site majestueux a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco aux côtés de la faille de Limagne voisine, vieille de 35 millions d’années et d’une profondeur atteignant par endroits les 3 000 mètres.

La voie des airs est la voie royale pour apprécier ce spectacle saisissant. En montgolfière, en parapente ou en ULM, laissez-vous tenter par un vol inoubliable au-dessus des géants auvergnats.

Plus d’informations sur : auvergne-destination.com

Dans l’intimité des volcans

Pour comprendre les mystères des volcans, Vulcania est un incontournable. À une demi-heure de Clermont-Ferrand, ce parc d’attractions implanté dans une coulée de lave associe merveilleusement bien la science, la pédagogie et le jeu pour mieux comprendre les phénomènes naturels qui nous entourent.

Sauver la ville de Clermont-Ferrand, reproduire une véritable éruption volcanique, reconstituer le squelette d’un dinosaure… Autant d’expériences fascinantes à découvrir en compagnie des scientifiques de Vulcania.

Pour s’amuser en famille, le parc propose des attractions à sensation qui vous feront vivre un séisme ou découvrir des créatures mythiques.

Attraction Namazu

En juillet et en août, Vulcania vous prépare onze spectacles nocturnes magiques. Des expériences loufoques, des rapaces majestueux, des shows pyrotechniques endiablés… Et même le dragon légendaire qui vit au cœur des volcans d’Auvergne !

À noter : pendant les vacances scolaires, une navette dessert Vulcania depuis la gare SNCF de Clermont-Ferrand.

Plus d’informations sur : vulcania.com

À partir de début juillet, vivez le réveil du volcan de Lemptégy, endormi depuis plus de 30 000 ans ! Après tout ce temps, il aura bien besoin d’un coup de pouce.

Glissez-vous dans la peau d’un renard légendaire, parti en quête de cristaux magiques pour ressusciter le volcan. Un parcours nocturne et lumineux d’environ une heure de marche au cœur d’un vrai volcan, avec de nouveaux effets spéciaux pour cette saison 2024 !

Plus d’informations sur : auvergne-volcan.com

Le puy de Sancy, le plus haut sommet d’Auvergne © OT Sancy

À l’assaut du puy de Sancy

Du haut de ses 1 886 mètres, le puy de Sancy est le point culminant du Massif central. Si sa pyramide sommitale et ses crêtes étroites lui donnent des airs de montagne alpine, il s’agit bien d’un volcan. Et plus précisément d’un strato-volcan, une imbrication de plusieurs volcans entrés en éruption les uns après les autres.

Depuis le sommet, le lever du soleil sur fond de massifs est un moment magique. Pour grimper là-haut, vous pouvez prendre un téléphérique directement depuis le parking du puy de Sancy, à 50 kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand. À l’arrivée, il vous restera un escalier de bois de 864 marches à monter.

À pied, il vous faudra environ trois heures avec une dénivelée soutenue. Si vous souhaitez randonner, optez pour l’un des itinéraires incontournables du coin : depuis le Mont-Dore, passez par la Grande Cascade puis empruntez le GR4 pour rejoindre le sommet du puy de Sancy par les crêtes.

Le retour se fait par le Salon du Capucin via le GR30. Comptez environ six heures de marche au total, avec une dénivelée de 1 050 mètres. Une escapade physique, mais grandiose !

Plus d’informations sur : sancy.com

Délicieux saint-nectaire

Le massif du Sancy est aussi le berceau du saint-nectaire, ce fromage au petit goût de noisette typique de l’Auvergne.

Fabriqué depuis l’époque des Arvernes, le saint-nectaire a gagné ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, lorsqu’il fut introduit à la cour de Louis XIV. Aujourd’hui, sa recette est protégée par une appellation d’origine protégée (AOP) qui couvre les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme.

Cet été, plusieurs fermes du massif du Sancy vous ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir leurs secrets de fabrication. L’occasion de rapporter un délicieux souvenir typiquement auvergnat !

Le lac Pavin © OT Sancy

Pêcher dans un volcan

Vous avez bien lu. À une vingtaine de kilomètres du puy de Sancy, le lac Pavin est un plan d’eau parfaitement rond serti dans le cratère d’un volcan entré en éruption il y a près de 7 000 ans.

D’une surface de 44 hectares, le lac est composé de deux couches d’eau superposées qui ne se mélangent jamais. La plus profonde, qui commence à 60 mètres de profondeur, n’a jamais vu de lumière ni d’oxygène.

Ses eaux bleu sombre plaisent tout particulièrement aux ombles chevaliers et aux truites qui feront le bonheur des pêcheurs. Il est en revanche interdit de s’y baigner !

Plus d’informations sur : sancy.com

Soirées œnologiques de Terra Volcana © Lucile Christol

Des vins volcaniques

Pour accompagner un morceau de saint-nectaire, rien de tel qu’un bon vin rouge. Saviez-vous que les flancs des volcans donnent justement de délicieux vins ? Grâce à la richesse du sol volcanique, le vignoble auvergnat était le troisième plus important de France au XIXe siècle. Le côtes-d’auvergne est un vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) produit dans le Puy-de-Dôme. Cet été, l’office du tourisme Terra Volcana organise des soirées œnologiques animées par un guide patrimoine du Pays d’art et d’histoire de Riom et par un sommelier. Bonne dégustation !

Plus d’informations sur : terravolcana.com

Infos pratiques

Où loger ?

• Les cabanes du bois basalte (cabanes en pleine nature face à la chaîne des Puys) – Manzat – www.cabanes-auvergne.fr

• Le buron de Bâne (buron traditionnel, accessible à pied) – Pailherols, – auberge-des-montagnes.com

• Les lodges du Pal (lodges perchés au milieu des animaux) –Dompierre-sur-Besbre – www.lepal.com

Où se restaurer ?

• La Femme du barbu (auberge) – Vieillespesse – www.lafemmedubarbu.fr

• L & Luy (restaurant gastronomique) – Château d’Ygrande – www.chateauygrande.fr

• Le Haut-Allier (restaurant 1* Michelin) – Pont-d’Alleyras – www.hotel-lehautallier.com

À ne pas manquer

• 9 août : dans le cadre des Astronomiales, Vulcania propose une soirée "Phénomènes Atmosphériques", à la découverte des beautés du ciel dans un environnement naturel préservé. En nocturne. vulcania.com

• Du 30 août au 1er septembre : Ironman (triathlon) à Vichy

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 h via l’A89

• En train : TER Lyon-Clermont (2 h 30). Depuis la gare SNCF de Clermont-Ferrand, une navette dessert la chaîne des Puys, Vulcania et le puy de Lemptégy (45 minutes).