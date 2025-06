Escapades en Isère : voyage dans le temps aux Balcons du Dauphiné

Vertrieu et ses deux châteaux © Pierre Jayet / Office du tourisme des Balcons du Dauphiné

À moins d’une heure en voiture de Lyon, à la pointe nord de l’Isère, les Balcons du Dauphiné déroulent maisons fortes et pittoresques villages médiévaux, source d’inspiration de nombreux peintres. Pour apprécier pleinement les charmes bucoliques de cette destination nature, parcourue par la ViaRhôna et la voie verte des Balcons, privilégiez le vélo et la randonnée !

Pays frontière, ce petit bout du Nord-Isère, historiquement en pays dauphinois, s’est couvert au Moyen Âge de places fortes et châteaux delphinaux pour se défendre de la Savoie voisine, alors territoire ennemi et séparée par le seul fleuve Rhône.

De cette époque subsistent des villages pleins de caractère, comme la cité médiévale de Crémieu, où il fait bon flâner, qui a conservé une halle du XVe siècle où sont encore visibles les mesures à grains mais aussi Saint-Chef et son église abbatiale romane ornée de rares fresques du XIIe siècle.

La cité médiévale de Crémieu © Pierre Jayet / Office du tourisme des Balcons du Dauphiné

D’autres sites enchanteurs, offrant de beaux panoramas sur le Rhône, dévoilent un pan d’histoire, tels Vertrieu et ses deux châteaux, au creux d’une boucle du fleuve, Quirieu, site médiéval endormi, aux ruines bucoliques ou encore Morestel, avec sa tour médiévale, surnommée la cité des peintres, dont la luminosité des paysages a séduit nombre d’artistes, comme Auguste Ravier.

La voie verte des Balcons © Jumpstart Studio / Office du tourisme des Balcons du Dauphiné

Flâner en pleine nature, à pied ou à vélo

Les Balcons du Dauphiné, avec leur vingtaine d’Espaces Naturels Sensibles, se prêtent à de ressourçantes excursions nature. S’enroulant sur sa pointe autour de la ViaRhôna, le territoire s’explore le nez au vent, passant de sites touristiques remarquables comme Les Grottes de La Balme ou le Plateau de Larina à des coins plus secrets comme la réserve naturelle des étangs de Mépieu. Au cœur de ce lieu tranquille, qui s’explore via des sentiers pédestres, prenez le temps d’observer la faune, notamment les discrètes tortues cistudes. À deux pas du pont de Groslée, les 18 kilomètres de voie verte des Balcons (connectés à la ViaRhôna) permettent de relier Morestel à Crémieu via un itinéraire sécurisé en pleine nature, où là aussi de petits étangs égaient le paysage.

Observation de la nature au bord des étangs © Pierre Jayet / Office du tourisme des Balcons du Dauphiné

Infos pratiques

Où loger ?

• La Fuste du Vernay, chalet insolite en rondins avec spa, à Charette – 04 76 40 79 40

• La Maison forte de Courtenay, chambres d’hôtes dans une demeure historique (XVe siècle), à Courtenay, près des étangs de Salette et de By — 06 08 45 22 62

• Le gîte du Serverin (3*), gîte de groupe d’une capacité de 28 couchages, à Parmilieu – 04 76 40 79 40

Où se restaurer ?

• Le Marché Balmolan, épicerie-restaurant, en circuit court, à La Balme-les-Grottes – lemarchebalmolan.fr

• Le Cask House, esprit pub irlandais, production de bières, restauration de produits locaux et animations le week-end, à Saint-Chef – Tél. : 04 74 96 45 24

À ne pas manquer

• Les Nuits des Marinières, festival musical en plein air, à Porcieu-Amblagnieu, du 10 au 13 juillet

• Grand Feu d’artifice de la Vallée Bleue, au-dessus du Rhône, à Montalieu-Vercieu, le 19 juillet

• Les Médiévales, 20e édition pour un week-end festif, à Crémieu, les 13 et 14 septembre

Comment s’y rendre ?

• Lyon-Crémieu, en voiture comptez 45 minutes

• Lyon-La Balme-les-Grottes, à vélo, 60 kilomètres sur la ViaRhôna