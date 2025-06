"On paye les erreurs du passé" : Perrin-Gilbert tacle Aulas et son grand stade après la relégation de l'OL

L'ex-maire du 1er arrondissement et candidate aux municipales 2026 a taclé sans le nommer l'ex-président de l'OL après la relégation administrative du club.

Quelques heures après le choc provoqué par l'annonce de la relégation administrative de l'Olympique lyonnais en Ligue 2, l'heure est aux réactions. Après le maire écologiste de Lyon, le président de la Métropole de Lyon et l'ancien président de l'OL, c'est l'ancienne maire du 1er arrondissement et candidate aux élections municipales de 2026, Nathalie Perrin-Gilbert qui s'est exprimée devant la presse.

"Nous avons trop investi dans un projet immobilier et financier, au détriment du club et du jeu"

Si la conseillère municipale considère que cette relégation n'est "hélas pas vraiment" une surprise, elle indique avoir "bien noté que l'OL faisait appel". "Toute la ville et les élus doivent être aux cotés du club, des joueurs, et des supporters dont je comprends la tristesse. J'espère que l'appel va être entendu et que l'équipe va rester en Ligue 1", a-t-elle ajouté.

L'élue a néanmoins tenu à apporter sa lecture des évènements. Tout en assurant que "l'heure n'est pas à la polémique", elle s'est permise un petit tacle à Jean-Michel Aulas, sans le citer nommément. "Je veux rappeler que quand nous avons été sept fois champions de France nous étions à Gerland. Nous avons trop investi dans un projet immobilier et financier, au détriment du club et du jeu", considère l'élue du groupe Lyon en commun.

Aulas accusé par NPG de "surenchérir" sur ses propositions

Et d'enfoncer le clou : "Pour avoir un stade soit disant privé, alors que les collectivités ont dépensé des centaines de millions d'euros, le club s'est endetté. Il était clair que Monsieur Textor n'avait pas les moyens de ce stade. On paye aujourd'hui les décisions du passé."

Depuis quelques semaines, la conseillère municipale a fait du candidat putatif à la mairie de Lyon sa cible privilégiée. L'accusant ici de "meubler son début de campagne", là de "surenchérir" sur ses propositions, notamment sur la gratuité des transports en commun à Lyon.

Alors qu'elle présentait ce mercredi matin des propositions en matière de culture et d'éducation, notamment la création d'un "exploratorium" dédié notamment à la jeunesse au musée Guimet, Nathalie Perrin-Gilbert a encore déploré "la communication" et l'absence de "vraies propositions" de la part d'Aulas.

