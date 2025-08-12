Le site de dark pattern "Charlotte Lyon" de nouveau en ligne

Fermé le 8 août dernier par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes pour pratiques commerciales douteuses, le site de prêt-à-porter "Charlotte Lyon" a d'ores et déjà rouvert.

Alerte à l'arnaque. Le 8 août dernier, la ministre du Commerce Véronique Louwagie avait annoncé la fermeture du site de prêt-à-porter et d’accessoires "Charlotte Lyon" pour pratiques commerciales trompeuses. A peine trois jours plus tard, le site est de nouveau accessible.

Pour rappel, la fermeture du site avait été entreprise par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, suite aux signalements lancés par le journaliste Olivier Dauvers. Ce dernier dénonçait alors l'arnaque de l'entreprise dite "lyonnaise" par le "dark pattern" : une méthode jouant sur l'affect et visant à faire croire aux consommateurs que les stocks sont bas, limités voire épuisés pour les faire acheter.

"Je découvre que l'entreprise est basée en Chine"

Ici, le site "Charlotte Lyon" usurpe l'identité d'une boutique lyonnaise faisant croire à un déstockage à -70% en vue d'une fermeture prochaine. La boutique en ligne se présente comme une marque durable, de qualité et locale alors qu'elle ne revend enfaite que des produits fabriqués en Chine et stockés dans des entreprises sans enseignes physiques.

Illustrés à l'aide de l'intelligence artificielle, les produits sont vendus à des prix exorbitants pour leur qualité : une robe coûte ainsi 50 euros en réduction et un pull 60 euros : "J’ai commandé 3 robes sur “Charlotte Lyon”, pensant soutenir un petit atelier lyonnais en fermeture comme leur publicité le suggère (“je ferme mon petit atelier que j’ai construit avec passion…”). Or, après réception, je découvre que l’entreprise est basée en Chine, et que les retours doivent être envoyés à mes frais à l’étranger, ce qui n’était pas mentionné clairement avant l’achat", partage une acheteuse.

Si l'entreprise est d'ores et déjà de retour en ligne sous le nom de Charlotte Lyon.com, reste à voir combien de temps celle-ci survivra avant d'être à nouveau fermée par la DGCCRF.

