Canicule : le Rhône et quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge

En raison de la chaleur exceptionnelle, le Rhône, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche sont placés en vigilance rouge pour canicule par Météo France ce mardi 12 août.

Alors que le pic de chaleur sera atteint cet après-midi à Lyon avec 40 degrés attendus, la situation devrait se poursuivre dans les prochains jours. Météo France place ainsi les départements du Rhône, de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche en vigilance rouge canicule dès midi ce mardi 12 août.

Les autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme et la Cantal) sont quant à eux placés en vigilance orange.

Plusieurs restrictions durant l'alerte

Une série de restrictions est par ailleurs instaurée par la préfecture du Rhône ce mardi. L’ensemble des activités de chantier du secteur du bâtiment et des travaux publics réalisés en extérieur sur l’ensemble du territoire et de la métropole lyonnaise est suspendu entre 12 heures et 22 heures. La tenue de toute manifestation publique, revendicative, culturelle, cultuelle, sportive ou commémorative, en extérieur ou dans des établissements non climatisés ou réfrigérés recevant du public, est également interdite à ces horaires.

Le centre opérationnel départemental est également activé ce mardi en préfecture, dans le 3e arrondissement de Lyon. En cas d’urgence, appelez le 15.