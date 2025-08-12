Les maîtres-nageurs de la plage de l'Atol au Grand Parc de Mirbiel-Jonage ont retrouvé un jeune homme, après une noyade, lundi 11 août.

Un jeune homme, âgé de 22 ans, a été secouru sur la plage de l'Atol au Grand Parc de Miribel-Jonage, lundi 11 août, vers 17 heures. Selon une information du Progrès, il se serait noyé alors qu'il se baignait avec des amis à la limite de la zone de baignade surveillée. Alertés par ces derniers, les maîtres-nageurs de la plage l'ont retrouvé inconscient à 3 mètres de profondeur.

Sur place, le Samu est parvenu à réanimer le jeune homme, qui a ensuite été transporté à l'hôpital en hélicoptère. Son pronostic vital était engagé à cet instant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et la localisation précise du drame.

Le 22 juin dernier, un jeune homme de 25 ans s'est mortellement noyé dans une zone non surveillée du lac au parc de Miribel-Jonage. A noter que le dernier bilan de Santé publique France, en juin, montrait une hausse préoccupante des noyades mortelles, notamment dans le département du Rhône.

