Escapades en Haute-Savoie : expériences outdoor à Morzine 

Morzine est le camp de base idéal pour se lancer à l’assaut des cols mythiques © Lucas Stanus

À deux pas de la frontière suisse, entre forêts, alpages et sommets alpins, la station de Morzine-Avoriaz promet un été placé sous le signe de l’aventure en pleine nature, à deux roues, deux jambes ou quatre pattes. Déconnexion garantie avec des journées inoubliables en famille et des nuits magiques en amoureux, au cœur des paysages époustouflants de la Haute-Savoie.

Morzine et les Portes du Soleil, l’un des plus vastes bike parks d’Europe © Keno Derleyn

Le berceau du VTT

Le VTT de descente fait partie intégrante de l’ADN de Morzine. Idéalement située à 1 000 mètres d’altitude, la station bénéficie d’un accès direct au vaste domaine des Portes du Soleil et ses 600 kilomètres d’itinéraires entre France et Suisse. Elle est d’ailleurs régulièrement classée parmi les meilleurs bike parks d’Europe !

Sur ses pistes shapées à la main, les riders pourront enchaîner virages relevés, jumps et passages techniques conçus pour la vitesse et l’adrénaline. Amateurs comme professionnels se régaleront sur des tracés emblématiques comme la célèbre Noire du Pléney – une véritable référence pour les passionnés de DH. Petite nouveauté à tester cet été : la nouvelle piste noire WoodRide et deux alternatives à la Twisty (Legal 1.0 et Legal 2.0).

Au-delà de la descente, Morzine propose une offre VTT diversifiée à l’échelle du domaine. La station dispose de plusieurs itinéraires de cross-country (enduro, VTT à assistance électrique, gravel) à sillonner à la journée ou sur trois ou quatre jours pour une aventure totale ! Lyon Capitale vous conseille le tour des Portes du Soleil, un tracé sportif mais accessible de 80 kilomètres au cœur de paysages grandioses.

Plantée sur la Route des Grandes Alpes, Morzine est également le camp de base parfait pour se lancer à l’assaut des cols mythiques : la montée d’Avoriaz, le col de la Joux Verte, Tréchauffé, l’Encrenaz et évidemment Joux Plane, considéré comme l’un des plus difficiles des Alpes et régulièrement présent sur le tracé du Tour de France !

Pensée pour les cyclistes, la station dispose d’écoles pour apprendre, de location de matériel, d’hébergements adaptés et même de stations de lavage pour bichonner sa monture après une bonne journée au grand air. Le paradis pour les amateurs de deux-roues !

Tous les itinéraires sont sur morzine-avoriaz.com

Un terrain de jeux idéal pour les amateurs de randonnée et d’itinérance © N Evoq

Épopées montagnardes

S’évader quelques jours là-haut, dans la montagne, avec pour seule compagnie le sifflement des marmottes et le vol des choucas, ça vous tente ?

Morzine est un terrain de jeux idéal pour les amateurs de randonnée et d’itinérance, avec plus de 200 kilomètres de sentiers balisés, dont le célèbre GR5®, qui relie Rotterdam aux Pays-Bas à Nice dans le Sud de la France dans sa version complète.

Sur sa portion locale, cet itinéraire mythique traverse les reliefs entre Haute-Savoie et Valais, en passant notamment par la vallée de la Manche et le col de Cou (1 920 mètres d’altitude), à la frontière franco-suisse.

Au col de la Golèse, une pause s’impose au refuge du même nom, niché dans un alpage à 1 660 mètres d’altitude.

Accessible en 1 heure à 2 heures de marche depuis le parking de Chardonnière dans la vallée de la Manche (environ 500 mètres de dénivelé), ce chalet est un point de passage incontournable pour de nombreuses randonnées comme le tour des Dents Blanches ou la Tête de Bostan.

Avec ses reliefs marqués et ses panoramas ouverts sur les massifs du Chablais, Morzine est un terrain de jeux privilégié pour les amateurs de trail.

La destination Morzine-Avoriaz propose 18 parcours balisés tous niveaux, accessibles facilement depuis le village ou sur les hauteurs.

Grâce aux remontées mécaniques ouvertes l’été, il est possible de rejoindre rapidement les crêtes et de profiter pleinement des itinéraires d’altitude sans entamer l’énergie dès les premiers mètres.

Parmi les parcours emblématiques, le tracé des crêtes de Super Morzine offre une belle immersion en montagne : accessible via la télécabine de Super Morzine puis le télésiège de Zore, il déroule environ 14 kilomètres pour 280 mètres de dénivelé positif, avec une vue spectaculaire sur les Dents du Midi avant un retour en douceur vers le village.

Pour une approche plus accessible, la boucle de Chavanette côté Avoriaz constitue une excellente porte d’entrée dans la discipline, avec un itinéraire de 4,8 kilomètres et 180 mètres de dénivelé, au départ du village, qui serpente autour du lac d’Avoriaz sur un terrain roulant et ludique.

À l’échelle du domaine des Portes du Soleil, l’offre s’élargit encore avec plus de 470 kilomètres de parcours balisés, permettant d’alterner sorties accessibles et défis plus engagés dans un environnement alpin exceptionnel.

Tous les itinéraires sont sur morzine-avoriaz.com

Réservation au refuge de la Golèse sur refuge-golese.com

Expériences insolites

Vous avez toujours voulu partir sur les traces de Lucky Luke, tel un lonesome cow-boy, a long long way from home ? Alors, ce trek équestre est pour vous !

Le centre équestre de Morzine propose des aventures sur mesure © Centre équestre de Morzine-Avoriaz

Le centre équestre de Morzine propose des aventures sur mesure, durant un à trois jours, pour les cow-boys en herbe comme pour les cavaliers avertis.

Accompagné d’un guide, partez dans une grande chevauchée alpine au cœur des vastes étendues sauvages des Portes du Soleil.

Le soir, trouvez le spot de bivouac parfait et profitez d’une nuit magique en pleine nature pour une immersion totale. Si dormir en tente n’est pas votre truc, des chalets d’alpage seront ravis de vous accueillir. Déconnexion garantie !

Plus d’informations sur morzineavoriaz-equitation.com

Le lac des Mines d’Or © VTL

Pour une virée romantique, passez une nuit au bord du lac des Mines d’Or – sans rogner sur le confort ! Dans ce petit coin de paradis blotti au fond de la vallée de la Manche, à 1 500 mètres d’altitude, Aurélie vous accueille dans une de ses trois étonnantes bulles transparentes.

Vous y trouverez un grand lit confortable avec tout le confort moderne, une terrasse privative offrant un panorama à 360° sur les massifs montagneux et un jacuzzi à quelques pas. La recette parfaite pour une parenthèse magique en amoureux avant de s’endormir paisiblement, la tête dans les étoiles – littéralement.

Réservations sur bulles-minesdor.com

Jim propose des stages spécifiques de pêche à la truite ou aux carnassiers © Jim Fishing Guide

Découvrez la pêche ou perfectionnez votre technique avec Jim, un enfant du pays qui exerce comme moniteur de ski à l’ESF de Morzine l’hiver.

Aux beaux jours, il arpente les torrents et les rivières de Haute-Savoie pour y attraper les meilleures truites. Aux côtés de ce guide de pêche diplômé, vous apprendrez à lire une rivière, à décrypter le comportement des poissons selon les saisons et à maîtriser différentes techniques, de la mouche aux leurres.

Jim propose des stages spécifiques sur la pêche à la truite ou aux carnassiers (black-bass, brochet, perche). Une expérience inoubliable pour les novices comme pour les passionnés de pêche, au bord des plus beaux lacs et cours d’eau de Haute-Savoie.

Plus d’informations sur guidagepechehautesavoie.fr

Le Monde de Jacquotte, ferme pédagogique du plateau de Nyon © DLM

La Haute-Savoie à hauteur d’enfant

Avez-vous déjà entendu parler du dahu ? Ce discret animal de nos montagnes est d’une agilité inégalée sur terrain pentu. Il faut dire qu’il est taillé sur mesure pour ça : apparenté au chamois, il a deux pattes plus courtes d’un côté. Il existe donc des dahus droitiers et d’autres gauchers ! Mais rares sont ceux à avoir vu de leurs propres yeux sa démarche chaloupée…

À Morzine, la Folie du Dahu vous propose une enquête grandeur nature mêlant balade, énigmes et escape game à ciel ouvert sur les traces de cette créature mythique des Alpes. À l’aide d’une tablette, d’une garde forestière et des précieux conseils de Gyp, le gypaète barbu, remontez la piste du dahu ! Une aventure immersive haletante, à faire en famille.

Pour découvrir d’autres animaux, direction Le Monde de Jacquotte. Dans cette ferme pédagogique du plateau de Nyon, suivez la poule savante Jacquotte et son humain Éric, accompagnés de leurs moutons et de leurs fidèles border collies. En cette année internationale du pastoralisme, ils feront découvrir aux petits et aux grands la biodiversité locale, la vie des alpages, l’activité pastorale et la délicate cohabitation avec la faune sauvage de nos montagnes au fil d’animations et d’ateliers ludiques.

Plus d’informations sur morzine-avoriaz.com

Le Pas de l’Aigle © N Evoq

Bon plan : le Multi Pass Portes du Soleil

En été à Morzine, optez pour le Multi Pass Portes du Soleil. Pour seulement 4 euros par jour et par personne (pour les vacanciers séjournant chez un hébergeur partenaire, 15 euros pour les autres), ce sésame donne accès librement à plus de 70 activités en illimité dans les 12 stations du domaine (espace aquatique de Morzine, remontées mécaniques piétons, mini-golfs, petits trains…) ainsi qu’à de nombreuses autres activités à prix réduit comme la luge d’été ou les parcours aventure. Et ce durant toute la saison estivale ! Par où commence-t-on ?

Plus d’informations sur morzine-avoriaz.com

Infos pratiques

Où loger ?

- Le Névé (hôtel*** avec chambres doubles ou familiales, bar-restaurant, piscine, spa et salles de jeux pour enfants) à Morzine – neve.cool

- L’Alpen Roc (hôtel*** ambiance chalet avec piscine couverte, jacuzzi et restaurant) à Morzine – alpenroc.com

- La Bergerie (hôtel**** avec piscine chauffée, hammam, sauna et salle de jeux pour les enfants, chambres, duplex et suites équipées de kitchenettes) à Morzine – hotel-bergerie.com

Où se restaurer ?

- Le Colibri (café bistro, produits locaux) à Morzine – lecolibri-morzine.com

- La Chaudanne (cuisine traditionnelle, spécialités savoyardes et bar à vins) à Morzine – lachaudanne-morzine.com

- Les Halles by Le Crépu (un bar, un bistrot et un foodbar) à Morzine – halles-morzine.com

À ne pas manquer

- Du 26 au 28 juin : Pass’Portes du Soleil VTT - Randonnée transfrontalière à travers 12 stations, entre panoramas et ravitaillements locaux

Le Spartan Ultra World Championship (3 au 5 juillet) © Spartan France

- 3 au 5 juillet : Spartan Ultra World Championship - Course à obstacles réunissant élite et passionnés

- 11 au 14 juillet : Morzine-Avoriaz Harley Days - Rassemblement Harley-Davidson avec animations, parade et concerts (Bertignac, Ben l’Oncle Soul, The Subways…)

- 20 au 24 juillet et du 3 au 7 août : Royaume des Marmots - Animations, spectacles et ateliers pour les enfants au cœur de Morzine

- 24 au 26 juillet : MDS Crazy Loops - 24h de course en équipe, sportive et solidaire

- Le 8 août : Trail des Hauts Forts - 4 courses entre Morzine et Avoriaz sur les plus beaux sentiers

- Du 11 au 12 août : Morzine Plage - Ambiance bord de mer avec sable, jeux et animations pour tous

- 23 août :Triathlon Montriond-Morzine-Avoriaz - Épreuve combinant natation, vélo et course.

- Du 29 au 31 août : Motors Addict Léman Classic - Rassemblement de véhicules d’exception

- Du 3 au 5 septembre : Rallye du Mont-Blanc - Manche phare du Championnat de France

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 2 heures 30 depuis Lyon par l’autoroute

- En train : Lyon-Cluses en TER (3 heures avec une correspondance à Bellegarde-sur-Valserine et une seconde à Annemasse) puis bus (1 heure)