Lyon : un homme meurt noyé dans le Rhône en tentant de récupérer un ballon

Un homme de 27 ans est mort noyé dans le Rhône, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’il tentait de récupérer un ballon à Lyon.

Le drame s’est produit aux alentours de 2h du matin, dans le 2e arrondissement de Lyon. Alors qu’il jouait au football avec une autre personne, un jeune homme, âgé de 27 ans, se serait jeté dans le Rhône pour récupérer un ballon tombé à l’eau. Il n’est toutefois pas parvenu à regagner la rive et a rapidement disparu dans les eaux du fleuve.

Immédiatement alertés, les secours se sont rendus quai du Docteur-Gailleton, à proximité du pont de la Guillotière et de la place Bellecour. Ils ont finalement repêché la victime, retrouvée en arrêt cardiorespiratoire selon les informations de nos confrères du Progrès.

Malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secours, la victime n’a pas pu être sauvée. Pour rappel, la baignade dans le Rhône est strictement interdite. Même en période de fortes chaleurs, le fleuve reste particulièrement dangereux en raison de la force de son courant.

Il s'agit de la septième victime de l'année 2026 dans le Rhône.

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