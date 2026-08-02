Lyon : une vente de cocaïne observée en direct par des policiers de la BAC

Les policiers de la BAC ont assisté à une scène particulière. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un homme a été interpellé vendredi soir dans le 6e arrondissement de Lyon alors qu'il venait de remettre de la cocaïne à un acheteur présumé.

Vendredi 31 juillet, aux alentours de 21h45, des agents de la brigade anticriminalité (BAC) ont assisté directement à une vente présumée de drogue dans le 6e arrondissement de Lyon. Les policiers ont vu un conducteur remettre une substance à un homme venu l'acheter.

Les deux individus ont été interpellés dans la foulée. Lors de son audition, l'acheteur présumé aurait reconnu avoir acheté un gramme de cocaïne. Le vendeur supposé, qui pourrait pratiquer la livraison de stupéfiants directement auprès de ses clients, a été retrouvé avec 210 euros en espèces sur lui.

La perquisition de son véhicule a également permis de découvrir deux grammes supplémentaires de cocaïne ainsi que 15 grammes de cannabis. Le suspect a été placé en garde à vue selon les informations du Progrès.

Lire aussi : Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7