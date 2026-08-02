Le Tour de France Femmes passe dans la région et dans le Rhône dès ce lundi

Du lundi 3 au jeudi 6 août, le peloton du Tour de France Femmes va traverser plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après un départ donné à Lausanne (Suisse), ce samedi 1er août, le Tour de France Femmes traversera plusieurs territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes la semaine prochaine. L’Ain, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire seront notamment concernés par le passage des coureuses entre les 3 et 6 août.

La troisième étape reliera Genève à Poligny sur 156,5 kilomètres, ce lundi. Après avoir quitté la Suisse, le peloton fera un passage relativement court dans l’Ain, avec notamment des passages par Cessy, Gex et Mijoux.

Une étape dans le Rhône

Le mercredi 5 août, la cinquième étape emmènera les coureuses de Mâcon à Belleville-en-Beaujolais sur 140 kilomètres. Le peloton traversera notamment Deux-Grosnes, Juliénas, Fleurie, Chiroubles, le mont Brouilly et Odenas, avant de rejoindre l'arrivée.

À Belleville-en-Beaujolais, une fan zone gratuite sera ouverte au public sur le parking Lidl, avenue de l'Europe, de 9h à 18h. La caravane publicitaire est attendue vers 16h52, tandis que les premières coureuses devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 17h53.

Le lendemain, le Tour de France Femmes poursuivra sa route avec la sixième étape, longue de 153,4 kilomètres entre Montbrison (Loire) et Tournon-sur-Rhône (Ardèche). Le départ sera donné vers 13h35. Le parcours traversera ensuite plusieurs communes du Forez, avant d’entrer en Haute-Loire, puis en Ardèche.

De quoi permettre aux Lyonnais de profiter de cette édition, à défaut de voir la Grande Boucle entrer dans la capitale des Gaules.

Le parcours complet de l'édition 2026. @ASO

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