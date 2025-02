Escapades aux Portes du Soleil : une glisse au-delà des frontières

À 2 heures 30 de Lyon en voiture, le vaste domaine des Portes du Soleil – 600 kilomètres de pistes – offre, au-delà de la longueur et de la variété de ses pistes, un atout de choix : ici, le saut de frontière avec la Suisse s’effectue… à skis ! Prêts ? Embarquement immédiat pour des vacances doublement dépaysantes !

À cheval entre la Suisse et la France, les Portes du Soleil ont soufflé l’année dernière leurs soixante bougies. L’idée de relier les montagnes françaises du Haut-Chablais à celles du Valais, en Suisse, prend concrètement naissance en 1964. Une maquette géante détaillant l’ensemble des projets de liaison est alors présentée à l’exposition nationale de Lausanne. Les travaux prennent rapidement corps et dès 1969 le domaine peut se targuer du premier forfait de ski transfrontalier. Se régaler d’une fondue helvète ou manger de copieux rœstis, ces galettes de pommes de terre dorées et croustillantes typiquement suisses, demande donc aujourd’hui de simplement se laisser porter de pistes en télésièges. Tout en reliant bien plus rapidement certains villages. “Le domaine des Portes du Soleil offre une implantation géographique très intéressante par ses différents accès. La station de Champéry, en Suisse, ou celle de Morzine, en France, par exemple, distantes de 1 h 30 par la route se rejoignent en 30 minutes par les pistes”, explique Christophe Tricou, guide de haute montagne, basé aux Gets et passionné de sports extrêmes, base jump et vol en wingsuit inclus.

Le village de Morzine © Sam Ingles

À chaque station, son ambiance

Connectant douze stations dont quatre côté suisse, c’est aussi la diversité des ambiances qui fait la force de ce grand domaine. Au charmant accent de nos amis suisses et aux différences culturelles entre les deux pays, s’ajoutent des stations aux profils variés : le pimpant village de Morzine et ses chalets en bois est probablement la plus anglaise des stations (avec des bars qui ne désemplissent pas dans une joyeuse ambiance festive) tandis qu’Avoriaz, la plus grande et la plus centrale, séduit par son architecture si particulière. Si celle des Gets avec ses chalets de bois et de pierre attire de plus en plus une clientèle chic, Saint-Jean-d’Aulps ou Châtel raviront les familles ou skieurs en quête de nature. S’étageant entre 1 200 et 2 800 mètres, les Portes du Soleil offrent également une variété d’ambiances sur les pistes. Les sommets, plus minéraux, laissent aussi largement la place, plus bas, à des pistes boisées. “Dans des conditions de mauvais temps, c’est un bon terrain de jeu, avec des endroits protégés par les arbres et où l’on peut voir où l’on skie”, précise Christophe Tricou.

Soirée fondue © Escape Media

Authentique richesse locale

“La richesse de notre domaine, ce sont les gens du pays. On retrouve ici un véritable côté authentique, qui n’a pas été aseptisé, avec des traditions très ancrées et encore beaucoup de fêtes locales”, complète Fabrice Mielzarek, directeur des Portes du Soleil. Ainsi, en octobre prochain, le village suisse de Morgins accueillera pour leur deuxième édition les championnats du monde de raclette réunissant des producteurs venus de Suisse, de France mais aussi de Belgique, d’Italie ou du Canada. Quant au village des Lindarets, dans la vallée d’Aulps, si l’hiver avec ses chalets au cœur du domaine skiable, il propose une halte gastronomique bienvenue, l’été le village laisse la place à une quarantaine de chèvres qui se promènent en toute liberté dans les ruelles pour le plus grand bonheur des enfants.

Traversez la frontière franco-suisse skis aux pieds ! © Matthieu Vitré

Douze stations franco-suisses reliées

Les Portes du Soleil, ce sont douze stations reliées dont dix skis aux pieds. Côté français, on retrouve Avoriaz, Châtel, Les Gets, Montriond, Morzine, Abondance, La Chapelle-d’Abondance, Saint-Jean-d’Aulps. Côté suisse Torgon, Morgins, Champéry, Les Crosets/Champoussin.

Aux portes de Genève, le domaine est par ailleurs tout proche du Léman, cet immense lac glaciaire, le plus grand d’Europe de l’Ouest. En skiant jusqu’à Torgon, au-dessus du lac, vous pourrez même admirer ses flots bleus !

Les Dents du Midi © Denis Angheben

Les Dents du Midi

Un drôle de nom pour cette chaîne de sept sommets, côté suisse, à plus de 3 000 mètres d’altitude ! Mais le découpage caractéristique de ses sommets est devenu emblématique du domaine des Portes du Soleil et même de toute la région, leur silhouette s’étendant sur une longueur de trois kilomètres. D’abord appelé Dents de Tsallen, le chaînon montagneux n’a gagné son nom actuel qu’à la fin du XIXe siècle.

Un rando-parc pour s’initier au ski de randonnée

S’initier au ski de randonnée de manière sécurisée grâce à des itinéraires balisés, c’est possible ! En 2016, la station valaisanne de Morgins a créé un rando-parc proposant trois pistes bleues, trois rouges ainsi qu’une noire avec des itinéraires variant de 35 minutes à 2 heures 30. Skis aux pieds et peaux de phoque sous les skis (en fait aujourd’hui le plus souvent des matières synthétiques), on s’élance sur des pistes au milieu des arbres.

Pour une première sortie, direction La Foilleuse où après une bonne montée vous attend la récompense d’un immense panorama face aux Dents du Midi. Sur le chemin, c’est l’occasion de mettre en pratique quelques techniques bien spécifiques au ski de randonnée : les fameuses conversions, c’est-à-dire un changement de direction quand la pente se révèle à plus de 30 %, la progression se faisant alors en zigzag. C’est physique mais on y gagne le plaisir d’évoluer en toute liberté, sans être tributaire des remontées mécaniques. Pour aller plus loin, hors des circuits balisés, de nombreux guides affiliés aux stations du domaine vous permettront de prolonger cette expérience en toute sérénité. Mais dans tous les cas, le matériel de secours (DVA, pelle, sonde) est recommandé !

Les Aigles du Léman, à Sciez

S’initier au monde des rapaces

À Morzine, en haut du téléphérique de Nyon, se nichent d’étranges oiseaux venus prendre leurs quartiers d’hiver. Vous ne rêvez pas ! Ici se déploient sagement un immense condor des Andes (le plus grand rapace avec une envergure de 3 mètres 20), un pygargue à tête blanche (cette espèce d’aigle devenue depuis 1782 l’oiseau national des États-Unis) ou encore un harfang des neiges, aux blanches plumes duveteuses que les fans de Harry Potter reconnaîtront immédiatement !

Au total, une douzaine d’oiseaux nichés dans leurs volières ne manqueront pas de surprendre les skieurs non avertis. À 1 500 mètres d’altitude, juste en face du restaurant La Pointe de Nyon (accessible en téléphérique pour ceux qui ne skient pas), l’équipe qui s’occupe des oiseaux partagera sa passion : saviez-vous qu’un faucon pèlerin, l’oiseau le plus rapide au monde, peut ainsi atteindre des piqués à plus de 300 km/h ? Ou que le masque facial, en forme de cœur, caractéristique des hiboux et des chouettes, fait office de parabole leur permettant grâce à leur super ouïe de géolocaliser leurs proies ?

De décembre à fin mars, des animations gratuites permettent de sensibiliser le public à ces oiseaux qui bien longtemps ont été persécutés par incompréhension ou superstitions humaines. D’autres expériences payantes permettent, elles, d’appréhender au plus près ces rapaces, par exemple en les faisant voler et se poser sur votre bras ganté ou encore en skiant avec les aigles. Ces animations sont portées par le parc animalier et centre de réintroduction Les Aigles du Léman, basé à Sciez, représentant l’une des plus grandes collections d’Europe avec près de quatre cents oiseaux.

Plus d’informations : lesaiglesduleman.com

© Denis Angheben

Rock the Pistes

Depuis treize ans, le festival Rock the Pistes anime le domaine des Portes du Soleil avec des concerts gratuits (avec le forfait) au pied des pistes.

À retrouver dans l’édition de ce mois de mars, MC Solaar, La Femme, Black M ou encore The Inspector Cluzo (entre autres).

Entretien

“Je concentre huit à neuf entraînements sur six jours avec un jour de relâche”

© ISMF

Côté suisse : portrait d’une jeune championne

Partenaire du domaine des Portes du Soleil depuis 2023, la marque suisse Movement est conceptrice de skis depuis 2000. Son fondateur, Serge Baud, qui dans les années 1980 avait d’abord lancé avec deux amis une marque de snowboard, s’est associé à la fin des années 1990 pour développer une gamme de skis innovants, très légers, couvrant aussi bien les pratiques de pistes que de ski de randonnée. Rencontre avec Thibe Deseyn, 22 ans, jeune athlète de haut niveau, membre de l’équipe nationale suisse de ski-alpinisme et ambassadrice de la marque.

Lyon Capitale : Que signifie être ambassadrice d’une marque ?

Thibe Deseyn : Je suis sponsorisée par la marque Movement pour mes skis, mais aussi sur du matériel comme les casques, sacs à dos, etc. qui sont mis en valeur lors d’entraînements ou compétitions. Je peux également participer au développement de produits, en testant des prototypes par exemple même si le plus souvent les prototypes sont d’abord masculins.

Qu’est-ce que les réseaux sociaux ont changé à l’activité d’ambassadrice ou d’ambassadeur de marque ?

Les partenariats étaient auparavant uniquement réservés aux sportifs de haut niveau. Aujourd’hui, les sportifs qui ont une grande popularité sur les réseaux sociaux et un grand nombre d’abonnés ont plus de chance pour nouer des partenariats.

Vous allez participer aux championnats du monde de ski-alpinisme début mars à Morgins, qui réunit plus de quatre cents athlètes venus de vingt-cinq pays. Quelles sont les épreuves ?

Il y a quatre disciplines : la course individuelle, qui implique en général plusieurs montées et descentes, la verticale, qui est une seule montée et descente, le sprint, où il faut aller le plus vite possible et enfin la course de relais, par équipe.

Vous conjuguez entraînement et études universitaires. Qu’est-ce que cela implique ?

Je concentre huit à neuf entraînements sur six jours avec un jour de relâche. Cela correspond à douze à quatorze heures d’entraînement par semaine. Ce n’est pas toujours évident à conjuguer avec les études mais pour être un sportif de haut niveau, il faut être organisé et savoir gérer son temps !

© Sam Ingles

Pratique

Où loger ?

• Hôtel Helvetia, hôtel 3* tenu par un ancien champion de ski, à Morgins

helvetiahotel.ch

• L’Équipe, hôtel de charme au centre de Morzine

hotelequipe.fr

• Hôtel Les Dromonts, hôtel 4*, première construction de la station et première œuvre majeure de l’architecte Jacques Labro

hoteldesdromonts.com

Où se restaurer ?

• Le Di.Vins, cuisine de montagne, à tendance fusion avec une belle carte de vins locale, à Morgins

divins.ch

• Gîte Alpage La Chaux, copieuse gastronomie locale, à Morgins

la-chaux.ch

• Le Colibri, cuisine de produits locaux, à Morzine

lecolibri-morzine.com

• La D’Z, table à la cuisine généreuse au pied des pistes, aux Gets

Événements

• Championnats du monde de ski-alpinisme, à Morgins, du 2 au 8 mars 2025

• Fondue pleine lune, chalet du ski-club, à Torgon, vendredi 14 mars 2025

• Rock the Pistes, festival de musique en altitude et sur les pistes, gratuit avec le forfait du domaine, du 16 au 22 mars 2025

• Saint-Patrick à l’Alta Lumina, sentier lumineux et enchanté aux Gets, le mardi 18 mars 2025

Comment s’y rendre ?

• En voiture depuis Lyon, comptez 2 heures 30