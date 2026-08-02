Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Pétition contre l’abandon de la Rive droite, risques d’incendies dans les forêts du Rhône, Lyon dans le top 5 des villes les plus stressantes pour les automobilistes et nouvelle bataille judiciaire entre John Textor et l’OL… Retour sur les faits marquants de la semaine du 27 juillet au 2 août à Lyon.

Plus de 10 000 signatures contre l’abandon du projet Rive droite

La décision de Véronique Sarselli d’abandonner définitivement le projet de réaménagement de la Rive droite du Rhône continue de faire réagir. Une pétition a été lancée pour demander la reprise des études et des travaux. Elle a dépassé cette semaine les 10 000 signatures.

Le texte dénonce un abandon jugé "inacceptable" et réclame l’ouverture d’une concertation avec les différents acteurs avant toute décision définitive. Le projet porté par l’ancienne majorité écologiste prévoyait notamment de réduire le nombre de voies dédiées aux voitures et de créer davantage d’espace pour les piétons, les vélos et les transports en commun.

600 feux de végétation recensés dans le Rhône depuis le début de l’année

Les forêts du Rhône doivent elles aussi faire face aux conséquences des fortes chaleurs. Depuis janvier, près de 600 feux de végétation ont été recensés dans le département, soit une hausse de 43 % par rapport à l’année précédente.

Pour l’Office national des forêts, rencontré cette semaine, la situation reste toutefois sous surveillance. Les massifs du sud de Lyon et du Pilat rhodanien apparaissent parmi les secteurs les plus sensibles, tandis que le Beaujolais vert, situé à plus haute altitude et davantage arrosé, résiste mieux aux températures élevées.

Face à des étés qui devraient devenir de plus en plus chauds, l’ONF travaille déjà à l’adaptation des forêts. De nouvelles essences plus résistantes, comme le pin maritime, l’érable ou le cèdre, pourraient progressivement être introduites. "Quand on sait que neuf feux sur dix proviennent de l'activité humaine, la prévention est aussi importante, et ce tout au long de l'année", a rappelé Anthony Auffret, directeur de l'Agence Ain-Loire-Rhône de l'ONF.

Les gerbes de fleurs du Veilleur de pierre arrachées

Trois jours seulement après la cérémonie d’hommage aux fusillés de la place Bellecour, réalisée le 27 juillet, les fleurs déposées au pied du Veilleur de pierre ont été arrachées. Les dégradations ont été constatées dans la matinée de jeudi.

La Ville de Lyon a rapidement procédé au nettoyage des lieux et annoncé son intention de porter plainte. Le maire Grégory Doucet a condamné une atteinte "ignoble" à la mémoire des six résistants commémorés par ce monument emblématique de la place Bellecour.

Lyon, quatrième ville européenne la plus stressante pour les automobilistes

Les conducteurs lyonnais passent-ils trop de temps dans les bouchons ? Une nouvelle étude britannique semble le confirmer. Selon un classement réalisé par Compare the Market, Lyon arrive au quatrième rang des villes européennes où il est le plus stressant de prendre le volant, derrière Dublin, Bucarest et Athènes.

Avec un taux de congestion de 47%, une vitesse moyenne de 22,5 km/h et 121 heures perdues chaque année dans les embouteillages, la capitale des Gaules affiche un bilan très inquiétant.

John Textor réclame plus de 20 millions d’euros à l’OL

L’ancien propriétaire de l’OL, John Textor, a assigné la nouvelle direction du club devant le Tribunal de commerce de Lyon et réclame plus de 20 millions d’euros. L’homme d’affaires américain demande notamment 2,5 millions d’euros au titre de frais de gestion ainsi que 18,4 millions d’euros correspondant à une avance à court terme.

Cette nouvelle procédure s’ajoute à la plainte déposée par Textor en Floride, dans laquelle il réclame environ 350 millions d’euros à Michele Kang, qu’il accuse d’avoir organisé une "conspiration" pour prendre le contrôle de l’OL. De son côté, le club lyonnais a récemment déposé une plainte contre X pour des soupçons d’abus de biens sociaux concernant des opérations menées entre 2023 et 2025. Une audience est prévue en septembre.