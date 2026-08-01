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vigilance sècheresse rhone lyon
Image d’illustration (Photo by REMY GABALDA / AFP)

La région Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance canicule

  • par Corentin Lucas

    • L’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance canicule par Météo France ce samedi 1er août.

    La canicule continue de toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi 1er août 2026, Météo France a placé les douze départements qui constituent la région en vigilance canicule.

    Au total, dix départements sont concernés par une vigilance orange : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

    Seuls le Cantal et l'Allier restent, pour le moment, en vigilance jaune pour ce nouvel épisode caniculaire qui touche une partie du pays.

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