La région Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance canicule

L’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance canicule par Météo France ce samedi 1er août.

La canicule continue de toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi 1er août 2026, Météo France a placé les douze départements qui constituent la région en vigilance canicule.

Au total, dix départements sont concernés par une vigilance orange : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

Seuls le Cantal et l'Allier restent, pour le moment, en vigilance jaune pour ce nouvel épisode caniculaire qui touche une partie du pays.