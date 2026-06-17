Alors que les températures grimpent dans la métropole lyonnaise, Eau du Grand Lyon met en ligne une nouvelle carte interactive recensant plus de 800 points d’eau potable accessibles au public.

Trouver un point d’eau potable à proximité devient plus simple. Eau du Grand Lyon vient d'annoncer le lancement d'une carte interactive permettant de localiser les fontaines publiques réparties sur l’ensemble des 58 communes de la métropole de Lyon. Accessible en ligne, cet outil référence 823 fontaines et bornes d’eau potable disponibles dans l’espace public.

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Pensée pour répondre aux épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents, la plateforme permet une recherche par commune, code postal ou géolocalisation. Les habitants peuvent ainsi repérer rapidement les points d’eau les plus proches pour remplir une gourde ou se rafraîchir lors de leurs déplacements. Les équipements recensés sont entretenus par les communes, qui restent responsables de leur mise en service et de leur maintenance. De nombreuses fontaines sont d'ailleurs hors service à Lyon malgré la chaleur présente depuis le mois de mai dans la région lyonnaise.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large menée par l’établissement public chargé de la distribution d’eau potable à plus de 1,4 million d’usagers de la métropole. Face aux enjeux du changement climatique, Eau du Grand Lyon multiplie les actions en faveur de la préservation de la ressource et de l’adaptation aux fortes chaleurs.

La carte complète les autres dispositifs déjà proposés par l’opérateur, comme l’application mobile dédiée ou encore la cartographie des travaux et coupures d’eau. Avec l’arrivée de l’été, elle pourrait devenir un réflexe utile pour les promeneurs, sportifs et usagers des transports en commun souhaitant rester hydratés sans recourir aux bouteilles en plastique.

Une collecte de gourdes pour les plus précaires

Eau du Grand Lyon lance également une collecte solidaire de gourdes réutilisables. Les habitants peuvent déposer leurs gourdes en bon état dans plusieurs points de collecte afin qu’elles soient redistribuées à des associations venant en aide aux personnes les plus vulnérables, particulièrement exposées lors des épisodes de forte chaleur.