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La commune de Leschaux et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont inauguré la fin des travaux du Col de Leschaux. ©Dep74 - M.Desbazeille
La commune de Leschaux et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont inauguré la fin des travaux du Col de Leschaux. ©Dep74 – M.Desbazeille

Haute-Savoie : les travaux du col de Leschaux sont terminés

  • par Laura Pierrez

    • En Haute-Savoie, la travaux sur le réseau routier du Col de Leschaux sont terminés. Ils avaient débuté en septembre 2025.

    Clap de fin pour les travaux d’aménagement du Col de Leschaux. Le 16 juillet dernier, Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Bernard Dagand, maire de Leschaux, et Lionel Tardy, vice-président délégué aux routes, aux bâtiments, aux pistes cyclables et aux mobilités et conseiller départemental du canton d’Annecy 4, ont constaté la fin des travaux et les nouvelles installations. 

    Les travaux avaient débuté en septembre 2025 pour sécuriser et améliorer le réseau routier du Col de Leschaux. Ces aménagements concernaient notamment l’intersection de la RD 912 et de la RD 110, des voies fortement empruntées par les cyclistes. « L’opération représente un coût total de 1,2 M€ HT », indique le Département dans un communiqué de presse. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a financé la majorité du projet en investissant 824 551 euros au titre de la solidarité territoriale (CDAS). La politique départementale voirie a pu financer 167 385 euros dans cette opération. 

    Concrètement, ces travaux ont permis d’aménager un carrefour giratoire à quatre branches (deux branches RD 912 et deux branches RD 110), de placer en zone 30 l’ensemble de l’aménagement puis de rétrécir temporairement la RD 912 le temps d’installer un plateau surélevé. À l’arrière d’un restaurant, une zone de placette de convivialité et de stationnement motos et vélos a pu être mise en place. Cet aménagement inclut également 40 places pour vélos et cinq bornes de recharge électrique. Concernant les places de parking, 39 places ont été créées avec une entrée et une sortie sur la RD 912. Par ailleurs, le long de la RD 110, des arrêts de bus et un trottoir ont été installés. Enfin un sanitaire avec toilette et point d’eau a aussi été construit. 

    Le 16 juillet, « 878 cyclistes ont pu à nouveau gravir le Col de Leschaux », indique le Département. 

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