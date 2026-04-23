Culture
© Vienne-Condrieu Tourisme

Escapades : 12 idées pour un City-break à Vienne-Condrieu

  • par La rédaction

    • Entre patrimoine historique, gastronomie et paysages viticoles, Vienne-Condrieu s’impose comme une destination idéale pour un city-break printanier ou estival. Cette année, une nouvelle génération d’acteurs locaux redynamise la région, mêlant tradition et modernité. Voici 12 idées pour faire une pause, pour un week-end ou quelques jours. Et tout ça à moins de 30 minutes de Lyon !

    © Vienne-Condrieu Tourisme

    Hébergements chics ou insolites

    1. Hôtel Beau Rivage à Condrieu : élégance intemporelle au bord du Rhône
    Repris par Adrien Bérard, diplômé de l’Institut Paul Bocuse, cet hôtel historique allie charme d’antan et modernité.

    Après une rénovation soignée, les chambres offrent une vue imprenable sur le fleuve, tandis que le restaurant propose une cuisine bistronomique le midi et gastronomique le soir. Un lieu idéal pour se ressourcer après une journée de visite.
    À partir de 120 €/ nuit · Menu gastronomique dès 79 €
    2 rue Beau Rivage, Condrieu – hotel-beaurivage.com

    2. Maison Mori : la sérénité japonaise
    Plongez dans un univers apaisant où le minimalisme japonais rencontre le charme des bois viennois. Noé et Nathalie ont créé une maison d’hôtes où chaque détail est pensé pour le bien-être : chambres cosy, spa, piscine, et tables d’hôtes inspirées des saveurs locales et nippones. Un havre de paix pour les amateurs de sérénité mais aussi de gastronomie, japonaise et régionale.
    À partir de 90 € (double) · Espace bien-être inclus
    611 chemin du Boucon, Vienne – maison-mori.fr

    3. Péniche Mya’More : une nuit sur le Rhône
    Dormir sur une péniche rénovée avec élégance, bercé par le clapotis de l’eau ? Peggy et Ouahid ont transformé Mya’More en un hébergement flottant unique, où le bois et la lumière créent une ambiance chaleureuse. Parfait pour un séjour insolite en famille ou entre amis, jusqu’à 10 personnes.
    De 700 € à 1 200 € selon la saison (10 personnes)
    21 Quai d’Herbouville, Sainte-Colombe – sur-leau.fr

    Restaurants : L’art de vivre à table

    4. Domaine de Clairefontaine : la transmission gastronomique
    Amélie Girardon, 28 ans, incarne la relève de ce domaine familial étoilé. Avec une cuisine raffinée et exigeante, le Domaine de Clairefontaine célèbre les produits locaux et l’art de recevoir. Une adresse où l’on se sent comme à la maison, avec une touche d’excellence.
    105 Chemin des Fontanettes, Chonas-l’Amballan – domaine-de-clairefontaine.fr

    5. Les Loges de Bacchus : Gîtes et dégustations
    Judith et David ont transformé un ancien corps de ferme en trois gîtes chaleureux, ouverts sur un parc avec piscine. Cette année, ils lancent une offre bien-être avec jacuzzi et massages, ainsi que des dégustations de vins locaux. L’endroit idéal pour allier détente et découverte œnotouristique.
    De 80 à 120 € / nuit
    77 chemin du Marais, Chonas-l’Amballan – logesbacchus.fr

    6. Au P’tit Bistrot : L’esprit bistrot revisité
    Noémie Marceaux a ouvert ce petit bistrot au cœur du centre historique de Vienne, où l’on déguste des plats de saison et des cocktails maison dans une ambiance décontractée. Une adresse pour les amateurs de simplicité et de convivialité. Terrasse les beaux jours.
    78 rue Marchande, Vienne – 09 88 47 29 49

    Visite de cave et dégustation de vin

    7. Secret de Vins : La nouvelle cave de la Pyramide
    Patrick Henriroux, chef emblématique de La Pyramide (2 étoiles Michelin), ouvre en avril une boutique dédiée aux grands crus. Dégustations confidentielles, conseils personnalisés et bouteilles rares : une expérience œnologique unique dans l’écosystème de cet établissement mythique.
    14 boulevard Fernand Point, Vienne – lapyramide.com

    8. Domaine Pimotin : Vignoble et cohésion
    Sandrine et Jérôme proposent des ateliers œnotouristiques originaux : création de sa propre cuvée, dégustations sensorielles, et séminaires d’entreprise. Une approche ludique et pédagogique pour découvrir les vins de la vallée du Rhône dans un cadre magnifique.
    1885 chemin de Pimotin, Tupin-et-Semons – domainepimotin.fr

    Activités ludiques et familiales

    9. VRtueux : L’immersion virtuelle à Vienne
    Nathan Cabellero a créé un espace de réalité virtuelle unique en France, avec un tapis omnidirectionnel pour une immersion totale. Jeux, simulations et expériences culturelles : une activité innovante pour tous les âges.
    22 rue Boson, Vienne – vrtueux.fr

    10. Loupisco Park : Aventure en plein air
    Ce parc de loisirs familial propose des activités pour les 4-12 ans : trampolines, accrobranche, karts à pédales, et un espace dédié aux tout-petits. Une pause ludique idéale pour les familles en balade sur la ViaRhôna.
    Pont-Évêque – loupiscopark.fr

    Événements culturels

    11. Pilat Fest : Le nouveau festival pop-électro
    Les 24 et 25 juillet, Florian et Maël lancent la première édition du Pilat Fest, un festival pop-électro écoresponsable et festif avec des foodtrucks, et des ateliers artistiques. Une expérience musicale immersive en pleine nature.
    Les Haies – pilatfest.fr

    12. Lettres sur Cour : Quand jazz et littérature se rencontrent
    Du 26 au 28 juin, ce festival littéraire qui existe depuis 20 ans, invite auteurs et musiciens à dialoguer autour de lectures, ateliers et concerts. Une parenthèse poétique ett un moment de partage au cœur de l’été viennois.
    Jazz à Vienne – https://www.jazzavienne.com/fr/lettres-sur-cour

    L’événement à ne pas manquer en juin : MIAAAM ! : une expérience gourmande et culturelle unique

    Les 6 et 7 juin, le Musée de Saint-Romain-en-Gal se transforme en un parcours gastronomique immersif avec MIAAAM !. Cet événement allie gastronomie locale, patrimoine antique et art de vivre, pour une expérience sensorielle singulière. Au programme : un menu en 5 temps signé par des chefs locaux, des accords mets-vins avec les vins de Condrieu et Côte-Rôtie, et une déambulation libre entre vestiges antiques et jardins.

    39 € par personne (menu + verre d’accueil), avec option dégustation de vins à 14 €. L’accès au musée archéologique et gratuit.

    Plus d’infos et réservations ici

    Musée de Saint-Romain-en-Gal © Patrick Agenau

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