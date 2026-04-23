Culture
Nour © Judith Chomel

Chapelle de la Trinité : surmonter l’orage

  • par Guillaume Médioni

    • Petite fille espiègle et énergique, Nour souffre hélas d’une phobie de l’orage à laquelle elle fait face en mobilisant souvenirs et sensations familières et rassurantes tels que les voix de ses parents, les odeurs sucrées de l’enfance, le toucher de la soie…

    Ce soir pourtant, l’intensité de l’orage pousse la fillette dans ses retranchements, l’obligeant, pour grandir, à puiser tel un voyage initiatique dans les tréfonds de sa mémoire la force d’affronter ses angoisses.

    Imaginé par l’ensemble Canticum Novum, Nour prend la forme d’un conte musical chorégraphié par Élodie Chan, également à l’écriture et à la mise en scène, et Anasma.

    Côté musique, c’est le percussionniste Henri-Charles Caget et Aliocha Regnard (à la nyckelharpa, instrument de musique traditionnel à cordes frottées d’origine suédoise appartenant à la même famille que la vielle à roue et la vièle) qui se sont collés à la composition et aux arrangements de musiques traditionnelles de Méditerranée et d’Europe de l’Est. Le tout avec la contribution d’Emmanuel Bardon au chant et d’Anasma à la danse. Un spectacle tout public conseillé dès 6 ans.

    Nour – Dimanche 26 avril à 17 h à la chapelle de la Trinité

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