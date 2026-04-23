Rillieux-la-Pape : un policier visé par une embuscade alors qu'il rentrait chez lui

Le syndicat Alliance Police Nationale dénonce une attaque "préméditée" après qu’un fonctionnaire a été pris pour cible dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu’il rentrait chez lui.

Un policier de la brigade spécialisée de terrain a été pris pour cible vers 2h40 du matin à Rillieux-la-Pape, selon un communiqué du syndicat Alliance Police Nationale. L’agent, qui circulait seul à bord de son véhicule personnel après son service, aurait été victime d’une embuscade organisée.

Des détritus en feu auraient été disposés sur la chaussée afin de ralentir sa progression. Une dizaine d’individus cagoulés auraient ensuite lancé des projectiles en direction de la voiture du fonctionnaire. Le syndicat évoque un policier "délibérément ciblé" et condamne avec fermeté une attaque jugée "lâche et préméditée".

Alliance Police Nationale réclame l’identification rapide des auteurs et des poursuites pénales "exemplaires". Le syndicat affirme également son soutien au policier visé et rappelle que les forces de l’ordre ne doivent pas "craindre pour leur sécurité jusque sur le chemin de leur domicile".