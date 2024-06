Hugo Frison, nouveau directeur du théâtre de la Renaissance : “Amener la musique dans l’espace public”

Venu des Aires, la scène conventionnée de Die (dans la Drôme), Hugo Frison, le nouveau directeur du théâtre de la Renaissance, a récemment présenté la prochaine saison 2024-2025. Elle s’inscrit dans la continuité de la précédente direction de Gérard Lecointe, avec des nouveautés et des axes déterminants.

Lyon Capitale : Quels sont les grands axes de la prochaine saison ?

Hugo Frison : Nous avons la volonté de mettre la musique au centre. Cela se traduira par la présence accrue de musiciens, chanteurs, bruiteurs sur le plateau.

Le projet est aussi d’amener la musique dans l’espace public, comme avec ce temps fort “Les Rues sonores”. Nous voulons aussi mettre en avant des projets pluridisciplinaires, où l’on a du cirque, de la danse, des spectacles avec marionnettes.

Nous allons voir aussi comment le public réagira aux ciné-concerts programmés. Et puis des projets participatifs ancrés sur le territoire que nous proposons. Sans oublier les partenariats avec l’Opéra, la Maison de la danse, les Ateliers Frappaz, le festival Rhino-Jazz et d’autres, nous avons en tout dix-sept partenaires !



L’axe musical correspond à une demande du public ?

Pour moi c’est une question d’héritage. Et c’est quelque chose qui nous distingue par rapport aux autres théâtres de la métropole. J’assume le statut de “Scène conventionnée pour le théâtre et la musique” de la Renaissance.

De plus, les trois salles dont on dispose ont une excellente acoustique [Hugo Frison est acousticien de formation, NdlR]. À condition de bien travailler à la régie son…



Comment se présentent les années à venir ?

Nous sommes dans une perspective peu réjouissante. On voit les charges augmenter tandis que les subventions restent stables ou diminuent…

On se demande comment maintenir une diversité artistique, des propositions avec huit ou dix musiciens sur le plateau… Mais il faut rester positif, on reste dans un pays bien équipé et bien doté. Il faut continuer, voire augmenter les partenariats, les organisations qui nous permettent de mutualiser les coûts de production. Sans abandonner la musique de création, les formes innovantes…

Théâtre de la Renaissance – 7, rue Orsel, Oullins – 04 72 39 74 91