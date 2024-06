Une session de recrutement "au talent" est proposée ce 5 juin à l'Hôtel Mercure de Charpennes par le groupe Accor. Les candidats n'ont qu'à démonter leurs aptitudes.

Le groupe Accor organise ce mercredi "Les jobs au talent", une journée de recrutement un peu spéciale. Le leader mondial de l'hospitalité propose en effet un recrutement sans CV, donnant l'opportunité aux candidats de rencontrer une vingtaine de recruteurs et de décrocher potentiellement un emploi. Plus de 80 postes sont donc à pourvoir dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Des défis proposés aux candidats

Cette session de recrutement a lieu à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Charpennes de 9h30 à 15h30. Une initiative organisée en anticipation de l'été et des Jeux Olympiques 2024. Les recruteurs de treize hôtels lyonnais y sont ainsi présents pour dénicher de nouveaux talents. Dont le Greet, Ibis, Mercure, Novotel, Pullman et Sofitel.

Les candidats sont invités toute la journée à démontrer leurs compétences à travers plusieurs défis de mises en situation professionnelle. Lesquels ont été organisés en trois services : cuisine, réception ou salle. Le groupe Accor invite tous types de profils à participer et tenter leur chance.

