"Combine" à la mairie de Grenoble : une enquête ouverte par le parquet

Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête visant Eric Piolle et une de ses ex-adjointe après la parution d'un article évoquant une "combine" mise en place à la mairie.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a annoncé mercredi matin 5 juin l'ouverture d'une enquête pour "concussion (le fait pour un fonctionnaire de percevoir, exiger ou recevoir ce qu'il sait n'être pas dû, NdlR) et recel de délit" après un article publié dans le Canard Enchaîné évoquant une "combine" à la mairie de Grenoble.

Le maire écologiste Eric Piolle et son ancienne adjointe aujourd'hui députée LFI, Elisa Martin sont ainsi mis en cause par le journal selon lequel 16 800 € (400 € par mois pendant près de quatre ans) auraient été versés en liquide, sans être déclarés, à la député iséroise par la mairie. Cette "combine" aurait été mise en place par le maire de Grenoble et son ex-adjointe à leur arrivée à la mairie pour permettre à Elisa Martin de "boucler les fins de mois" après qu'elle a été contrainte d'"abandonner" son mandat de conseillère régionale.

Eric Piolle aurait ainsi demandé à un ancien conseiller de "rétrocéder chaque mois 400 euros de son salaire en liquide à Elisa Martin". Ni le maire, ni la députée LFI n'ont répondu au journal satirique. Ils n'ont, pour l'heure, pas réagi à la publication de l'article.