Loire : le groupe Vacher rachète Innodec et renforce son activité dans la découpe

Le groupe Vacher, spécialiste de la forme de découpe, a finalisé le rachat de la société Innodec, experte dans les formes de découpes plates.

Basé à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, le groupe Vacher est spécialisé dans la forme de découpe, de dorure, de gaufrage, d’embossage et de thermoformage depuis 1966, date de sa création. Vacher a conclu le rachat de la société Innodec, professionnel de la découpe plate et de la fabrication d’outillage au début du mois de juillet 2026.

Cette acquisition contribue à "la stabilisation du marché français de la forme de découpe, en maintenant un acteur historique dont la présence est essentielle à l'équilibre du secteur", indique le groupe Vacher dans un communiqué de presse.

"Nous faisons le choix de maintenir les 34 emplois"

Frédéric Vacher, président du Groupe Vacher



Innodec avait réalisé un dernier chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros et possédait de nombreux sites en France. Vacher compte à présent conserver les sites de Limoges et de Romans-sur-Isère. Le groupe ligérien souhaite aussi préserver les valeurs d’Innodec pour favoriser les relations avec les clients et les nouveaux collaborateurs. Cette reprise "assure la continuité des services et la stabilité financière". De nouveaux marchés pourront être développés, notamment dans "les formes de découpe industrielles avec filets coupants de grande hauteur".

Ce développement permet à Vacher de réunir un total de 152 collaborateurs en France et en Pologne. En 2025, le groupe ligérien, avait atteint un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.

"Cette reprise est avant tout une aventure humaine, a annoncé Frédéric Vacher, président du Groupe Vacher. Notre priorité est de préserver les femmes et les hommes qui font la richesse d'INNODEC, ainsi que leur savoir-faire, devenu particulièrement rare dans notre métier. Il n'existe pas d'école pour apprendre le métier de formiste ; ces compétences se construisent avec l'expérience et se transmettent au quotidien. En intégrant INNODEC au sein du Groupe Vacher, nous faisons le choix de préserver ces expertises, de maintenir les 34 emplois et d'assurer la continuité d'un acteur essentiel du marché français."

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