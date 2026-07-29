Villeurbanne : toutes les activités estivales proposées du 3 au 9 août

Village des sports, cinéma en plein air, aquabike… découvrez tout le programme des activités estivales proposées du 3 au 9 août à Villeurbanne.

Pour les vacances d’été, la Ville de Villeurbanne organise différentes activités toutes les semaines. Le programme s'annonce une nouvelle riche du 3 au 9 août.

Film, lecture, sport…

Lundi prochain, le film En fanfare d’Emmanuel Courcol sera projeté à 21 h 30 au parc Vaillant-Couturier. L’entrée est gratuite. Un village des sports s’installera également jusqu’au 21 août au parc de la Commune-de-Paris dans lequel des jeux collectifs, de la gym douce ou encore des ateliers écologie et cuisine seront proposés le lundi, mercredi et vendredi de 9 heures à 13 heures, et le mardi et jeudi de 10 h 30 à 13 heures. Les inscriptions se feront sur place.

La Maison du livre, de l’image et du son organisera mercredi 5 août un temps d’échange pour les lecteurs de romance. Les participants seront invités à partager leur sélection de livres préférés entre 17 heures et 18 h 30. Les inscriptions sont gratuites. Les cours d’aquabike feront aussi leur retour le jeudi 6 août de 12 h 15 à 12 h 45 au centre nautique Etienne-Gagnaire. Pour rappel, les tarifs varient entre 3,50 et 15 euros. L’activité est proposée dès 14 ans.

Rendez-vous enfin vendredi 7 août au parc de la Commune-de-Paris de 11 h 30 à 12 h 30 pour le spectacle Lonely Sweety. Le pitch ? Sweety c’est la star des réseaux, l’impératrice des vlogs, la Queen des influenceuses, prête à tout pour ses abonnés et leurs pouces levés. Entre vidéos de yoga sous cellophane et produits connectés, elle soigne son image… jusqu’à ce que la façade craque. Le spectacle est proposé dès 6 ans, gratuitement et sans inscription.

Retrouvez tout le programme sur le site de la Ville de Villeurbanne.