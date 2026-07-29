Procession aux flambeaux, messes... : découvrez le déroulé de la fête de l'Assomption à Lyon

La basilique de Fourvière célébrera l’Assomption le vendredi 14 et samedi 15 août à Lyon. La traditionnelle procession aux flambeaux débutera, elle, à 20 heures.

À l’occasion de l’Assomption le 15 août prochain, la basilique de Fourvière dévoile ce mercredi le programme des festivités prévues à Lyon.

Elles commenceront le vendredi 14 août à 17 h 30 par une messe anticipée à la basilique, avant la traditionnelle procession aux flambeaux prévue à 20 heures. Elle sera présidée par le père Yves Guerpillon, recteur de la basilique de Notre-Dame de Fourvière. Les fidèles s'élanceront depuis le parc de la Visitation, dans le 5e arrondissement, et rejoindront ensuite la montée par la rue Pauline Jaricot. Une veillée de prière sera proposée à l’issue de la procession.

Le lendemain, samedi 15 août, la basilique accueillera les fidèles tout au long de la journée autour de messes solennelles. Elles seront proposées à 7 h 30, 9 h 30, 11 heures et 17 h 30.

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