Actualité
procession aux flambeaux Fourvière 14 août
©Mathilde Régis

Procession aux flambeaux, messes... : découvrez le déroulé de la fête de l'Assomption à Lyon

  • par LR

    • La basilique de Fourvière célébrera l’Assomption le vendredi 14 et samedi 15 août à Lyon. La traditionnelle procession aux flambeaux débutera, elle, à 20 heures.

    À l’occasion de l’Assomption le 15 août prochain, la basilique de Fourvière dévoile ce mercredi le programme des festivités prévues à Lyon.

    Elles commenceront le vendredi 14 août à 17 h 30 par une messe anticipée à la basilique, avant la traditionnelle procession aux flambeaux prévue à 20 heures. Elle sera présidée par le père Yves Guerpillon, recteur de la basilique de Notre-Dame de Fourvière. Les fidèles s'élanceront depuis le parc de la Visitation, dans le 5e arrondissement, et rejoindront ensuite la montée par la rue Pauline Jaricot. Une veillée de prière sera proposée à l’issue de la procession.

    Le lendemain, samedi 15 août, la basilique accueillera les fidèles tout au long de la journée autour de messes solennelles. Elles seront proposées à 7 h 30, 9 h 30, 11 heures et 17 h 30.

    Lire aussi : Assomption, que fête-t-on le 15 août à Lyon ?

    à lire également
    Teo - périphérique nord
    Près de Lyon : un homme marche dans le tunnel du périphérique et agresse quatre policiers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Teo - périphérique nord
    Près de Lyon : un homme marche dans le tunnel du périphérique et agresse quatre policiers 19:43
    Loire : Boyer TTE s'impose chez les sapeurs-pompiers malgré les verrous de l'achat public 19:19
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Procession aux flambeaux, messes... : découvrez le déroulé de la fête de l'Assomption à Lyon 19:00
    gendarme
    Saône-et-Loire : suspendue, la loi Ripost laisse Chalon régler seule sa rave party 18:35
    Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés 18:08
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement 18:02
    Sécheresse en Haute-Savoie : les Dranses et le Chéran en état critique 17:27
    Securpost, cette invention lyonnaise qui ambitionne de connecter les boites aux lettres 17:05
    Le groupe Vacher, situé à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Capture d'écran Google Maps
    Loire : le groupe Vacher rachète Innodec et renforce son activité dans la découpe 16:48
    cinéma plein air
    Villeurbanne : toutes les activités estivales proposées du 3 au 9 août 16:39
    Le Conseil départemental de Haute-Savoie et la société d'Économie Alpestre 74, réunit aux alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. ©Dep 74
    Haute-Savoie : plus de 208 000 euros investis pour les alpages de Sixt-Fer-à-Cheval 16:02
    Le Conseil départemental de la Haute-Savoie réunit pour présenter les travaux des routes RD 909 A et RD 16. ©Dep 74
    Haute-Savoie : 3,1 millions d'euros investis pour sécuriser les RD 909 A et RD 16 15:25
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Musées gratuits, parcs ouverts, gymnases réquisitionnés : la Ville de Lyon renforce ses dispositifs face à la canicule 14:43
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut