Actualité
©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – DÈcines-Charpieu 12/09/2025 – Rocket League world championship 2025 ‡ DÈcines le 12 septembre 2025 -Rocket League world championship 2025 ‡ la LDLC Arena ‡ DÈcines prËs de Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsspecialtwo333782.jpg) [Photo via MaxPPP]

E-sport : les nouveaux dieux du stade 

  • par LC

    • 50 000 places, écoulées en moins de deux heures. Il fallait se battre pour assister à l’un des deux plus grands rendez-vous mondiaux de l’e-sport, accueillis coup sur coup par la LDLC Arena.

    Le 6 septembre, la salle vibrait d’abord au rythme du Fortnite Global Championship, lors duquel trente-trois équipes venues du monde entier se sont affrontées pour décrocher une place sur le podium et leur part des 1,7 million d’euros de dotation mis en jeu. À titre de comparaison, la dotation du dernier Tour de France montait à 2,5 millions d’euros. Immense champ de bataille en ligne, l’objectif est de rester le dernier survivant parmi des dizaines d’adversaires. Une formule gagnante puisqu’un million de spectateurs à travers le monde ont été connectés à Lyon. Finalement, pas grand-chose quand on sait que l’enseigne du jeu revendique mondialement un total de 500 millions de joueurs inscrits.

    Le week-end suivant, c’était au tour de la Rocket League World Championship. Une compétition avec vingt équipes internationales et un format élargi dans ce jeu qui mélange football et voitures fusées. L’objectif est de marquer dans le but adverse. 2,7 millions d’euros étaient à répartir entre les meilleurs joueurs. “La tension est la même que pour un derby de l’OL”, avançaient les fans du jeu dans les rues de Lyon.

    Pour les non-initiés, l’image peut surprendre : des dizaines de milliers de personnes réunies devant des écrans géants, sans autre performance que l’habileté sur des claviers numériques. Pourtant l’e-sport est devenu une industrie culturelle à part entière, générant des audiences mondiales en ligne se chiffrant en millions. D’ailleurs, avec ces événements, Lyon confirme son positionnement historique auprès de la filière du jeu vidéo, et surtout s’intègre dans le club fermé des capitales internationales du gaming. Pour rappel, le chiffre d’affaires de la filière lyonnaise, assez ancienne avec des leaders comme Ubisoft, Amplitude Studios, Arkane, est estimé à 1 milliard d’euros, avec plus d’une centaine d’entreprises et de studios de jeux et représente environ 5 000 emplois (Game Only). La love story entre Lyon et le jeu vidéo a encore de beaux jours devant elle.

    Ils ont osé le dire

