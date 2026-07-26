Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Rive droite abandonnée, rénovation des trémies de Perrache, bilan meurtrier de la canicule, incendie dans le 8e arrondissement et exploit de Paul Seixas… Retour sur les faits marquants de la semaine du 20 au 26 juillet à Lyon.

Le projet Rive droite officiellement abandonné par la Métropole

C’est désormais officiel : le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône ne verra pas le jour. Suspendu dès le 27 mars après l’élection de Véronique Sarselli à la présidence de la Métropole de Lyon, le projet porté par l’ancienne majorité écologiste a finalement été abandonné.

Une décision vivement critiquée par le maire de Lyon Grégory Doucet, qui dénonce un abandon "sans nous informer" et "sans proposer d’alternative". Véronique Sarselli a, quant à elle, défendu sa décision, estimant que le projet aurait profondément reconfiguré un axe accueillant "entre 50 000 et 80 000 véhicules" chaque jour, avec la suppression de cinq des huit voies de circulation et de 700 places de stationnement. La présidente de la Métropole assure désormais vouloir travailler à de nouveaux projets conciliant "végétalisation et mobilités".

Les trémies de Perrache entament un chantier de 15 ans

Un vaste chantier débute à Perrache. Dès ce mardi 28 juillet, la Métropole de Lyon lancera la rénovation des sept trémies construites il y a environ 50 ans. Les travaux seront réalisés une trémie après l’autre, pour une durée totale estimée à 15 ans.

La première phase concerne la trémie 1, entre le pont Gallieni, côté Rhône, et les quais de Saône. Le chantier débutera par une phase d’installation et de confinement, avant un désamiantage complet entre octobre et décembre. La rénovation des structures, de l’éclairage et des systèmes de protection incendie doit ensuite débuter en janvier 2027. Le secteur connaîtra plusieurs modifications de circulation.

La canicule a provoqué 214 décès en Auvergne-Rhône-Alpes

Le bilan de l’épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet se précise. Selon Santé publique France, en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 091 décès ont été recensés, dont 214 considérés comme des décès en excès. La mortalité a ainsi augmenté de 11,4 % dans la région.

Selon Météo-France, cette canicule a été d’une "sévérité exceptionnelle", dépassant notamment l’intensité de celle d’août 2003. Les 24 et 25 juin ont par ailleurs été les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France.

Un incendie spectaculaire dans un appartement du 8e arrondissement

Mardi, un incendie s’est déclaré dans un appartement situé au 13e étage d’un immeuble du 79 rue Philippe-Fabia, dans le 8e arrondissement de Lyon. Au total, 27 sapeurs-pompiers et huit engins ont été mobilisés. Une personne bloquée dans son appartement a été secourue et 67 occupants du bâtiment ont été évacués. Aucun blessé n’a été déploré.

Le gymnase du collège situé à proximité a été ouvert pour accueillir les habitants évacués. De l’eau et des collations leur ont notamment été distribuées par la Ville de Lyon.

Paul Seixas termine son premier Tour de France au pied du podium

Le Lyonnais Paul Seixas a longtemps cru au podium pour son premier Tour de France. À seulement 19 ans, le coureur de la formation Decathlon CMA-CGM terminera quatrième du classement général, sauf abandon ou gros incidents de course lors de la 21e étape prévue ce dimanche soir sur les Champs-Élysées.

Une performance remarquable pour le natif de Lyon, qui aura marqué les esprits tout au long de ses trois semaines sur la Grande Boucle. À 19 ans seulement, Paul Seixas s’installe déjà parmi les grands espoirs du cyclisme mondial.