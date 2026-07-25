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Paul Seixas, 19 ans, termine quatrième du classement général. @Getty Images

Tour de France : pas d’exploit pour le Lyonnais Paul Seixas, qui termine au pied du podium

  • par Corentin Lucas

    • À bout de souffle lors de la dernière ascension de la 20e étape du Tour de France, le Lyonnais Paul Seixas n’aura pas réussi à décrocher le podium final.

    Ce samedi 25 juillet symbolisait la dernière explication pour les cadors du classement général. À la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées (dont l’étape a été modifiée), les coureurs du Tour de France arrivaient pour la seconde fois de suite au sommet de l’Alpe-d’Huez, en partant de Bourg d’Oisans (Isère).

    Un exercice de 5 450 mètres de dénivelé positif, avec les passages des mythiques cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et de Sarenne, qui a tenu toutes ses promesses. Si l’Équatorien Richard Carapaz s’est imposé dans les Hautes-Alpes, tous les regards étaient fixés sur le Lyonnais Paul Seixas, en quête d’un podium pour sa première Grande Boucle.

    Malheureusement pour le coureur de 19 ans, l’exploit n’aura pas eu lieu. Quatrième à 24 secondes d’Isaac del Toro, troisième du général, au départ, le leader de la Décathlon CMA-CGM a craqué dans la dernière ascension face au tempo infernal du Maillot Jaune, Tadej Pogacar. Il termine à une minute et 50 secondes de son concurrent direct, insuffisant pour décrocher le podium, mais suffisant pour sécuriser sa quatrième position.

    Paul Seixas conclut ainsi son premier grand rendez-vous d’une belle manière, au pied du podium. Au terme de ces trois semaines infernales de course, le natif de la capitale des Gaules a (encore) prouvé qu’il fait désormais partie des grands noms du cyclisme mondial. Et ce, à seulement 19 ans. Chapeau l’artiste !

    Lire aussi : Du parc de la Tête-d’Or au Tour de France : aux origines de la comète Paul Seixas

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