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Un tunnel du périphérique nord de Lyon. DR

Près de Lyon : un homme marche dans le tunnel du périphérique et agresse quatre policiers

  • par Romain Balme

    • Un homme qui marchait dans le tunnel du boulevard périphérique Nord de Lyon, à Caluire-et-Cuire, a été interpellé dans la nuit du 28 au 29 juillet après avoir refusé de quitter les lieux. Lors de son intervention, il aurait agressé quatre policiers.

    C'est une situation peu habituelle qui s'est déroulée ce mardi 28 juillet au niveau de la barrière de péage du boulevard périphérique Nord de Lyon à Caluire-et-Cuire. Vers 1 heure du matin, les policiers ont été alertés qu'un piéton marchait dans le tunnel en direction du nord, rapporte actuLyon. Tentant de le mettre en sécurité, les agents dépêchés sur place ont fait face à la résistance de l'individu, qui refusait de quitter cet axe très fréquenté par les automobilistes.

    Ce dernier a d'abord frappé deux policiers, puis, après avoir été maîtrisé, il aurait blessé deux autres victimes à coups de griffures et de tentatives d’étranglement.

    Un des policiers s’est vu remettre une interruption de travail de 3 jours, et 5 jours pour son collègue. Le suspect a été pris en charge à l’hôpital psychiatrique du Vinatier (Bron).

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