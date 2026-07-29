Recevoir une notification dès qu'un courrier ou un colis est déposé dans sa boîte aux lettres, c'est l'idée développée par Securpost, entreprise fondée par un Lyonnais en 2021. Médaillée d'or au concours Lépine 2026, l'innovation sera commercialisée dès le mois de septembre.

Et si vous n'aviez plus besoin de multiplier les trajets vers votre boite aux lettres pour voir si vous avez du courrier ? C'est l'ambition de l'entreprise Securpost, fondée en 2021 par Clément Magnani, originaire de Bessenay, à l'ouest de Lyon. Pendant le COVID, cet ingénieur aéronautique de formation constate des problèmes de logistique, notamment dans la livraison des colis. "Il n'y avait pas de dates précises, seulement des jours approximatifs. J'ai trouvé ça bizarre qu'aucun service de boites aux lettres connectées n'existe", explique ce dernier.

De ce constat lui vient alors l'idée de créer un boitier connecté à placer directement dans les boites aux lettres. Après une étude du marché, il quitte son entreprise et commence à bricoler des prototypes dans sa chambre. "Si une idée vous trotte deux ou trois semaines dans la tête, c'est que c'est une bonne idée", assure Clément Magnani, qui travaille désormais avec deux associés. L'objectif est de limiter les allers-retours inutiles, notamment pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

Le boitier électronique placé dans la boîte aux lettres.

250 produits déjà commandés

Le produit, un boîtier 4G carré à placer à l'intérieur de la porte d'une boite aux lettres, est connecté à un téléphone portable via une application et envoie une notification lorsqu'un courrier ou un colis arrive. Avec la fonction premium, l'appareil peut également prendre des photos. Médaillée d'or au concours Lépine 2026, cette innovation va être commercialisée à partir de septembre 2026, uniquement sur la boutique en ligne de Securpost. "Pour l'instant nous avons 250 produits en précommande, pour un stock de 300 appareils", explique Clément Magnani.

Pour les confectionner, Securpost a fait appel à l'entreprise Silex 3D Print, basée à Thizy-les-Bourgs, dans l'ouest rhodanien. "C'est une société jeune et dynamique. Quand j'ai vu qu'elle était située dans le Rhône, ça m'a parlé. Et puis, les envois entre Paris et Lyon se font rapidement, quand j'ai un problème avec un prototype, je leur renvoie et ils le reçoivent dans les deux jours. Nous pouvons être plus réactifs, et produire plus rapidement", justifie Clément Magnani.

Sauver les boites aux lettres jaunes

Avec Sécurpost, ses fondateurs nourrissent un autre objectif. L'entreprise travaille actuellement avec La Poste pour équiper les boites aux lettres jaunes de ces capteurs, dans un contexte où celles-ci sont démantelées. "Venant d'un milieu rural, c'est important pour les habitants d'avoir ce service public. Si ce boitier peut éviter aux facteurs de faire des allers-retours inutiles, alors tout le monde est gagnant", clame Clément Magnani.

A l'avenir, l'entreprise souhaite commercialiser son produit sur Amazon Prime, "lorsque l'on aura un stock plus important", glisse son fondateur. Une innovation qui compte bien surfer sur la livraison de colis. Un joli coup alors qu'environ 1,7 milliard de colis ont été livrés en 2024 selon l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

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