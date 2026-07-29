Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement

Deux hommes ont été interpellés dans le 4e arrondissement de Lyon, après avoir été mis en fuite par des riverains alors qu'ils tentaient de s'introduire dans une résidence.

Il était environ 4 h 30, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque deux individus ont été aperçus par des riverains sur le toit des garages d’une résidence du 4e arrondissement de Lyon, avant de prendre la fuite.

Selon nos confrères du Progrès, la police a finalement interpellé les suspects aux quelques minutes plus tard. Ils venaient de commettre un vol par effraction dans une voiture garée chemin Vert.

Les suspects, un sans domicile fixe et un Rilliard, ont été placés en garde à vue pour tentative d’intrusion dans une résidence et vol à la roulotte.