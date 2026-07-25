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La 6e édition est plus prisée que l’an passé. @5&10km de Parilly

Près de Lyon : le 10 km de Parilly vise les 2 500 participants pour sa sixième édition

  • par Corentin Lucas

    • À deux mois du départ du 10km de Parilly, plus de 1 000 coureurs ont déjà réservé leur dossard.

    Le succès se confirme pour le 10 km de Parilly. Organisée par le Comité du Rhône d’athlétisme, la course revient le dimanche 13 septembre au parc de Parilly, à Vénissieux et Bron. Alors que l’échéance approche, les inscriptions ont déjà dépassé la barre des 1 000 participants.

    Un chiffre qui encourage les organisateurs, qui comptent désormais atteindre les 2 500 inscrits pour cette sixième édition. À la même période l’an dernier, environ 800 coureurs avaient déjà réservé leur place. Et au total, 1800 personnes avaient participé à l’évènement.

    Pour cette nouvelle édition, le Comité du Rhône d’athlétisme souhaite également rendre l’événement plus accessible aux familles. Une course destinée aux enfants sera notamment proposée, tandis qu’une garderie sera mise en place pour permettre aux parents de participer plus facilement à l’épreuve, sans se préoccuper de la garde.

    L’événement pourra également compter sur la présence de Delya Boulaghlem, internationale française de para-athlétisme, choisie comme marraine de cette sixième édition. Cinquième du concours de saut en longueur aux Jeux paralympiques de Paris 2024, l’athlète retrouvera à cette occasion une distance qui revêt une importance particulière dans son parcours sportif : le 10 km, une épreuve qui avait contribué à lancer sa carrière.

    "Chaque effort mérite d’être célébré. C’est pourquoi chaque participant recevra une médaille une fois la ligne franchie", explique l’organisation dans un communiqué. C’est la nouveauté de cette année. À noter que les 5 et 10km sont totalement gratuits pour les licenciés FFA des clubs du Rhône.

    Lire aussi : Haute-Savoie : le calendrier des Mondiaux 2027 lance la course aux marchés pour les entreprises

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