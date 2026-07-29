Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés

Un bus TCL s’est embrasé ce mercredi 29 juillet à Craponne, près de Lyon, aux alentours de 16 heures. 25 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.

Plus de peur que de mal. Aux alentours de 16 heures, ce mercredi 29 juillet, un bus TCL a pris feu au niveau du chemin de la Tourette, à Craponne (Rhône), provoquant un épais panache de fumée noire.

Selon nos confrères de Radio Scoop, 25 sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie. Le bus était vide au moment des faits et aucun blessé n’est à déplorer. On ignore encore l’origine du sinistre.

Par mesure de précaution, quatre maisons ont été évacuées après que les flammes ont touché des haies. À 17 heures, le feu était toujours en cours d'extinction.