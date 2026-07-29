Actualité
Un bus TCL prend feu à Craponne. Capture d’écran Benoit Beltran/Facebook

Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés

  • par LR

    • Un bus TCL s’est embrasé ce mercredi 29 juillet à Craponne, près de Lyon, aux alentours de 16 heures. 25 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.

    Plus de peur que de mal. Aux alentours de 16 heures, ce mercredi 29 juillet, un bus TCL a pris feu au niveau du chemin de la Tourette, à Craponne (Rhône), provoquant un épais panache de fumée noire.

    Selon nos confrères de Radio Scoop, 25 sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie. Le bus était vide au moment des faits et aucun blessé n’est à déplorer. On ignore encore l’origine du sinistre.

    Par mesure de précaution, quatre maisons ont été évacuées après que les flammes ont touché des haies. À 17 heures, le feu était toujours en cours d'extinction.

    à lire également
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés 18:08
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement 18:02
    Sécheresse en Haute-Savoie : les Dranses et le Chéran en état critique 17:27
    Securpost, cette invention lyonnaise qui ambitionne de connecter les boites aux lettres 17:05
    Le groupe Vacher, situé à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Capture d'écran Google Maps
    Loire : le groupe Vacher rachète Innodec et renforce son activité dans la découpe 16:48
    d'heure en heure
    cinéma plein air
    Villeurbanne : toutes les activités estivales proposées du 3 au 9 août 16:39
    Le Conseil départemental de Haute-Savoie et la société d'Économie Alpestre 74, réunit aux alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. ©Dep 74
    Haute-Savoie : plus de 208 000 euros investis pour les alpages de Sixt-Fer-à-Cheval 16:02
    Le Conseil départemental de la Haute-Savoie réunit pour présenter les travaux des routes RD 909 A et RD 16. ©Dep 74
    Haute-Savoie : 3,1 millions d'euros investis pour sécuriser les RD 909 A et RD 16 15:25
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Musées gratuits, parcs ouverts, gymnases réquisitionnés : la Ville de Lyon renforce ses dispositifs face à la canicule 14:43
    "Un projet innovant" : À Villeurbanne, le complexe sportif Alice-Milliat mis en service à la rentrée 2026 14:00
    Villeurbanne : un policier agressé en pleine rue après son service 13:19
    Drôme : l'entreprise de rénovation énergétique Dorémi rejoint le réseau Enercoop, 18 emplois sauvés 12:42
    Incendies et mégafeux : pourquoi les canadairs ne visent pas les flammes 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut