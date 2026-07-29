En Haute-Savoie, la sécheresse gagne du terrain et souffre d'un manque d'eau considérable. Les Dranse et le Chéran sont désormais placés en situation de crise.

Alors que la Haute-Savoie vient d’être placée en vigilance orange canicule, ils sont 10 en Auvergne-Rhône-Alpes dans ce cas là, la sécheresse du département s’accentue une nouvelle fois. Une situation qui ne va pas en s’arrangeant, avec un temps chaud et sec et des températures pouvant atteindre les 37° degrés dans les prochains jours.

Dès le samedi 1er août, les zones des Dranses, au nord, et le Chéran, au sud-ouest, seront désormais en situation de crise, signant l'arrivée de nouvelles restrictions d’usages de l’eau, plus strictes encore.

Les bassins versants de l’Arve Aval et du Fier sont, quant à eux, placés en état d’alerte renforcée, rejoignant ceux du sud-ouest Lémanique et des Usses qui l’étaient depuis le début du mois. En ce qui concerne le Genevois et l’Arve médian, ils conservent leur statut d’alerte (niveau 2/4). Seul l’Arve amont reste en vigilance.

La Haute-Savoie sous pression depuis des semaines

Fin juin, la sécheresse prenait déjà ses quartiers en Haute-Savoie avec les trois quarts du département en état d’alerte. Depuis, la situation hydrologique a continué à se dégrader d’où les curseurs qui ont viré à l’orange et aujourd’hui, au rouge.

La nouvelle situation de la sécheresse en Haute-Savoie avec les Dranses et le Chéran placés en crise maximale. (Carte fournie par la Préfecture de la Haute-Savoie)



L’usage de l’eau devient très limité

Les débits des cours d’eau sont au plus bas, l’approvisionnement en eau potable limité et les écosystèmes aquatiques en danger. Cette annonce intervient alors avec l’annonce de nouvelles restrictions sur les usages de l’eau, quelle que soit la ressource : eau potable, puits, forage, source privée, à l’exception de l’eau de récupération qui reste toutefois à surveiller.

Pour les zones mises en état d’alerte renforcé, on note comme restrictions pour les particuliers : collectivités, agriculteurs et industriels :

l’interdiction d’arroser les potagers uniquement de 9h à 20h

l’interdiction de laver ses véhicules

l’interdiction de remplir ou vidanger les piscines privées

l’interdiction de nettoyer les façades toitures et trottoirs

Pour les collectivités, commerciaux, industriels et agriculteurs qui subissent la sécheresse de plein fouet, les volumes d’eau ont été limités et les usages restreints :

il est formellement interdit d’arroser les pelouses, ronds-points, espaces verts et pour les stades et terrains de golf, uniquement entre 8h et 20h

interdiction de l’irrigation par aspersion des cultures, entre 9h et 20h

la réduction de moitié des volumes d’eau pour les activités industrielles et commerciales (sauf exceptions)

fermeture des fontaines publiques et privées

Dans les Dranses et le Chéran, les limitations sont les mêmes, à l’exception de l’arrosage des stades et des golfs, ainsi que l’irrigation par aspersion des cultures (sauf de 20h à 9h pour les plantations bénéficient d’un régime adapté, à demander à la préfecture) qui sont désormais strictement interdites. De leur côté, les activités industrielles et commerciales doivent cesser totalement leur consommation d’eau.

À noter que la sécheresse rend les espaces naturels extrêmement vulnérables face aux incendies, alors que la France est traversée par une vague de feux particulièrement difficiles à contenir et donc, de fait, l’usage du feu à moins de 200 mètres des forêts et espaces exposés est interdit.