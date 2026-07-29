Actualité
De nouvelles restrictions d’eau dû à l’accentuation de la sécheresse en Haute-Savoie (Photo d’illustration)

Sécheresse en Haute-Savoie : les Dranses et le Chéran en état critique

  • par Meline Vert

    • En Haute-Savoie, la sécheresse gagne du terrain et souffre d'un manque d'eau considérable. Les Dranse et le Chéran sont désormais placés en situation de crise.

    Alors que la Haute-Savoie vient d’être placée en vigilance orange canicule, ils sont 10 en Auvergne-Rhône-Alpes dans ce cas là, la sécheresse du département s’accentue une nouvelle fois. Une situation qui ne va pas en s’arrangeant, avec un temps chaud et sec et des températures pouvant atteindre les 37° degrés dans les prochains jours.

    Dès le samedi 1er août, les zones des Dranses, au nord, et le Chéran, au sud-ouest, seront désormais en situation de crise, signant l'arrivée de nouvelles restrictions d’usages de l’eau, plus strictes encore. 

    Les bassins versants de l’Arve Aval et du Fier sont, quant à eux, placés en état d’alerte renforcée, rejoignant ceux du sud-ouest Lémanique et des Usses qui l’étaient depuis le début du mois. En ce qui concerne le Genevois et l’Arve médian, ils conservent leur statut d’alerte (niveau 2/4). Seul l’Arve amont reste en vigilance. 

    La Haute-Savoie sous pression depuis des semaines

    Fin juin, la sécheresse prenait déjà ses quartiers en Haute-Savoie avec les trois quarts du département en état d’alerte. Depuis, la situation hydrologique a continué à se dégrader d’où les curseurs qui ont viré à l’orange et aujourd’hui, au rouge. 

    La nouvelle situation de la sécheresse en Haute-Savoie avec les Dranses et le Chéran placés en crise maximale. (Carte fournie par la Préfecture de la Haute-Savoie)

    L’usage de l’eau devient très limité

    Les débits des cours d’eau sont au plus bas, l’approvisionnement en eau potable limité et les écosystèmes aquatiques en danger. Cette annonce intervient alors avec l’annonce de nouvelles restrictions sur les usages de l’eau, quelle que soit la ressource : eau potable, puits, forage, source privée, à l’exception de l’eau de récupération qui reste toutefois à surveiller.

    Pour les zones mises en état d’alerte renforcé, on note comme restrictions pour les particuliers : collectivités, agriculteurs et industriels : 

    • l’interdiction d’arroser les potagers uniquement de 9h à 20h
    • l’interdiction de laver ses véhicules
    • l’interdiction de remplir ou vidanger les piscines privées 
    • l’interdiction de nettoyer les façades toitures et trottoirs

    Pour les collectivités, commerciaux, industriels et agriculteurs qui subissent la sécheresse de plein fouet, les volumes d’eau ont été limités et les usages restreints :

    • il est formellement interdit d’arroser les pelouses, ronds-points, espaces verts et pour les stades et terrains de golf, uniquement entre 8h et 20h
    • interdiction de l’irrigation par aspersion des cultures, entre 9h et 20h
    • la réduction de moitié des volumes d’eau pour les activités industrielles et commerciales (sauf exceptions)
    • fermeture des fontaines publiques et privées

    Dans les Dranses et le Chéran, les limitations sont les mêmes, à l’exception de l’arrosage des stades et des golfs, ainsi que l’irrigation par aspersion des cultures (sauf de 20h à 9h pour les plantations bénéficient d’un régime adapté, à demander à la préfecture) qui sont désormais strictement interdites. De leur côté, les activités industrielles et commerciales doivent cesser totalement leur consommation d’eau.

    À noter que la sécheresse rend les espaces naturels extrêmement vulnérables face aux incendies, alors que la France est traversée par une vague de feux particulièrement difficiles à contenir et donc, de fait, l’usage du feu à moins de 200 mètres des forêts et espaces exposés est interdit. 

    à lire également
    Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés 18:08
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement 18:02
    Sécheresse en Haute-Savoie : les Dranses et le Chéran en état critique 17:27
    Securpost, cette invention lyonnaise qui ambitionne de connecter les boites aux lettres 17:05
    Le groupe Vacher, situé à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Capture d'écran Google Maps
    Loire : le groupe Vacher rachète Innodec et renforce son activité dans la découpe 16:48
    d'heure en heure
    cinéma plein air
    Villeurbanne : toutes les activités estivales proposées du 3 au 9 août 16:39
    Le Conseil départemental de Haute-Savoie et la société d'Économie Alpestre 74, réunit aux alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. ©Dep 74
    Haute-Savoie : plus de 208 000 euros investis pour les alpages de Sixt-Fer-à-Cheval 16:02
    Le Conseil départemental de la Haute-Savoie réunit pour présenter les travaux des routes RD 909 A et RD 16. ©Dep 74
    Haute-Savoie : 3,1 millions d'euros investis pour sécuriser les RD 909 A et RD 16 15:25
    Entrée du Musée des Beaux-Arts de Lyon
    Musées gratuits, parcs ouverts, gymnases réquisitionnés : la Ville de Lyon renforce ses dispositifs face à la canicule 14:43
    "Un projet innovant" : À Villeurbanne, le complexe sportif Alice-Milliat mis en service à la rentrée 2026 14:00
    Villeurbanne : un policier agressé en pleine rue après son service 13:19
    Drôme : l'entreprise de rénovation énergétique Dorémi rejoint le réseau Enercoop, 18 emplois sauvés 12:42
    Incendies et mégafeux : pourquoi les canadairs ne visent pas les flammes 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut