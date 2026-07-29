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Le Conseil départemental de la Haute-Savoie réunit pour présenter les travaux des routes RD 909 A et RD 16. ©Dep 74
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie réunit pour présenter les travaux des routes RD 909 A et RD 16. ©Dep 74

Haute-Savoie : 3,1 millions d'euros investis pour sécuriser les RD 909 A et RD 16

  • par Laura Pierrez

    • Le conseil départemental de la Haute-Savoie a présenté le 23 juillet dernier une opération de sécurisation sur les routes RD 909 A et RD 16 en investissant 3,1 millions d'euros.

    Le Département de la Haute-Savoie commencera des travaux de sécurisation sur les voies RD 909 A et RD 16 à partir du 14 septembre prochain. Lionel Tardy, vice-président délégué aux routes, aux bâtiments, aux pistes cyclables, aux mobilités et au numérique, ainsi que Marie-Louise Donzel-Gonet et Marcel Cattaneo, conseillers départementaux du canton de Faverges-Seythenex, ont présenté cette opération le 23 juillet dernier. Ces futurs chantiers entrent dans le cadre d’une amélioration et d’une sécurisation du réseau routier en Haute-Savoie. 

    Seconde phase de travaux pour la RD 909 A

    La RD 909 A est située sur la commune de Talloires-Montmin, en Haute-Savoie. Face aux risques de chutes de blocs naturels, la sécurisation de cette voie est une priorité pour le département. Des premiers travaux ont déjà eu lieu en 2025 avec l’installation de 340 mètres linéaires d’écrans pare-blocs. Désormais, le Département de la Haute-Savoie annonce lancer une seconde phase de travaux en 2026. Cette deuxième étape aura pour objectif de mettre en place "1 100 mètres linéaires d’écrans pare-blocs, d’une hauteur comprise entre 2,5 et 5 mètres, complétés par des opérations de purge, de minage et de confortement destinées à traiter les blocs susceptibles de dépasser la capacité de protection des ouvrages. Des travaux de bûcheronnage seront également réalisés sur le versant", indique le département dans un communiqué de presse. 

    À noter que ces travaux représenteront temporairement un risque de chutes de blocs supplémentaires, contraignant le département à stopper la circulation sur la RD 909 A et la voie verte du lac d’Annecy, du 14 septembre au 18 décembre 2026, sous réserve d’aléas météorologiques.

    Après cette phase, la pose d’écrans pare blocs se poursuivra au début de l’année 2027 durant 16 semaines. Durant cette période, la voie verte du lac d’Annecy restera ouverte, et la circulation de la RD 909 A sera alternée. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie finance l’entièreté de cette seconde et dernière phase de travaux, pour un montant total de 1,9 million d’euros. 

    La RD 16 en travaux pendant douze semaines

    Du côté de la RD 16, deux roches de 6 m³ avaient été identifiées et déjà traitées en 2025. Dans cette continuité, une phase de travaux débutera en septembre 2026. Le département annonce installer "120 mètres linéaires d’écrans pare-blocs de 4 mètres de hauteur, implantés dans la partie supérieure de la falaise. Les travaux comprendront également la réalisation de près de 1 470 mètres linéaires d’ancrages de confortement visant à sécuriser 55 compartiments rocheux, dont les volumes sont compris entre 1 et 40 m³". Durant douze semaines à partir du 14 septembre, la circulation de la RD 16 sera totalement arrêtée. Ce chantier est, lui aussi, financé par le Conseil départemental de la Haute-Savoie avec une somme de 1,2 million d’euros. 

    Le Département de la Haute-Savoie précise être conscient de la pénibilité de ces travaux pour l’ensemble des usagers de la route. Des mesures d’accompagnement sont donc en train d’être étudiées afin de trouver des solutions, elles seront annoncées une fois prêtes à être mises en place.  

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