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Le Conseil départemental de Haute-Savoie et la société d'Économie Alpestre 74, réunit aux alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. ©Dep 74
Le Conseil départemental de Haute-Savoie et la société d’Économie Alpestre 74, réunit aux alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. ©Dep 74

Haute-Savoie : plus de 208 000 euros investis pour les alpages de Sixt-Fer-à-Cheval

  • par Laura Pierrez

    • Le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la Société d’Économie Alpestre 74 ont visité les aménagements réalisés aux alpages de Salvadon et de Trécot à Sixt-Fer-à-Cheval.

    Dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles en Haute-Savoie, de nombreuses opérations ont été mises en place afin de « maintenir une activité agropastorale dynamique ainsi qu’à préserver les paysages, la qualité de l’eau et l’environnement », a récemment indiqué le Département de Haute-Savoie dans un communiqué. Ces interventions ont été organisées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la Société d’Économie Alpestre 74 (SEA 74), qui se sont rendus, le 24 juillet dernier, à Sixt-Fer-à-Cheval considérer l’étendue de la fin des travaux réalisés. 

    Le Département de la Haute-Savoie accompagne les actions mises en place pour préserver, restaurer et valoriser les 62 000 hectares d’alpages présents en Haute-Savoie. Ces espaces naturelles sont répartis en 1 100 unités pastorales (secteurs d’exploitations) et constituent une biodiversité importante ainsi que des paysages uniques. 

    Pour cela, le Département soutient la restauration de bâtiments d’alpages indispensables à la conservation de l’activité sur l’unité pastorale, les travaux facilitant l’accès du public en alpages tout en respectant l’activité pastorale (passages canadien, portillon…), la reconquête des zones pâturables délaissées, les travaux d’amélioration de l’accès à la ressource en eau en alpage et les travaux de voirie pastorale.

     Le premier projet soutenu à Sixt-Fer-à-Cheval est celui de Salvadon, les travaux de voiries pastorales ont représenté un montant de 185 313 euros. Et le second à Trécot s’élevait à 22 746 euros. Ces sommes ont été versés par le Département à travers l’Association Foncière Pastorale de Sixt-Fer-à-Cheval.

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