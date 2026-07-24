Les championnats du monde de cyclisme se tiendront du 24 août au 5 septembre 2027, notamment en Haute-Savoie

Le calendrier des Championnats du monde de cyclisme est tombé. Treize jours de course en Haute-Savoie et deux millions de spectateurs et 280 millions d'euros de retombées économiques attendus, la course aux marchés publics, elle, est déjà lancée.

Le 6 septembre 2026, 3 500 cyclistes amateurs s'élanceront de Sallanches, dans la vallée de l'Arve, à une trentaine de kilomètres en aval de Chamonix. Les concurrents disputeront une cyclosportive, c'est-à-dire une course chronométrée ouverte à tous, sur routes fermées à la circulation. Cette épreuve n'existait pas il y a dix-huit mois. Le comité d'organisation des Mondiaux 2027 la présente désormais comme « l'un de ses héritages majeurs ».

Treize jours, seize sites, 288 titres

L'Union cycliste internationale a publié le calendrier le 21 juillet 2026. L'événement se tiendra du 24 août au 5 septembre 2027. Vingt championnats du monde s'y disputeront, pour 288 titres, sur seize sites. Annecy, Les Gets, Cluses, Châtel, Évian, Rumilly ou La Roche-sur-Foron accueilleront des épreuves.

Voir le calendrier officiel

Martial Saddier, président du Conseil départemental, affirmait alors : « Pendant treize jours, la Haute-Savoie deviendra la capitale mondiale du cyclisme féminin, masculin et du para cyclisme. »

Une exception figure toutefois au programme. Les épreuves sur piste se courront au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, à plus de 500 kilomètres. Le département devait bâtir son propre vélodrome à La Roche-sur-Foron. Le conseil municipal a refusé de vendre le terrain, et le Département a retiré ses options en avril 2024.

Les seize sites des championnats du monde de cyclisme

La CCI ouvre le carnet de commandes

L'enjeu économique, lui, se travaille déjà. La CCI Haute-Savoie a réuni les entreprises dès janvier 2026, avec le comité d'organisation, autour des marchés à venir. Logistique, sécurité, communication, restauration et équipements temporaires sont concernés.

La chambre consulaire avance trois chiffres sur son site : deux millions de visiteurs, 200 000 nuitées, 280 millions d'euros de retombées économiques directes. Ce dernier montant interroge, puisqu'il équivaut à 1 400 euros par nuitée. Aucune étude publique n'en précise la méthode ni le périmètre.

Le budget d'organisation reste par ailleurs sans commune mesure. Le comité annonçait 43 millions d'euros au printemps 2025, puis 45 millions un an plus tard, hors équipements. Il vise 20 millions de recettes privées, via le marketing, la billetterie et les produits dérivés. Shimano et Tissot figurent parmi les partenaires principaux.

La CCI mise en outre sur une filière vélo locale encore discrète. Yuba Bike et HeritageBike , à Annecy, ou Alpin Components fabriquent cadres et composants en France. Le communiqué des Mondiaux place d'ailleurs l'héritage attendu du côté des pratiques cyclistes, de la filière vélo et « d'un tourisme de montagne quatre saisons ».

Ce que le G7 n'a pas mesuré

La Haute-Savoie a accueilli un autre grand rendez-vous cette année. Du 15 au 17 juin 2026, Évian-les-Bains recevait le sommet du G7. La comparaison a ses limites : un sommet diplomatique ferme un centre-ville, tandis qu'une compétition de masse y attire du public. Le précédent éclaire en revanche un autre point. Le 17 juin, la radio publique locale ICI rapportait un bilan mitigé chez les commerçants évianais. Aucun chiffrage n'a été publié depuis.

Les Mondiaux ont par ailleurs suscité des réserves anciennes. Neuf associations, puis les élus écologistes, avaient déposé deux recours contre la candidature en 2022, notamment au nom des exigences climatiques. Le tribunal administratif de Grenoble les a rejetés. Trois conseillers départementaux sur trente-quatre avaient voté contre le projet.

Le 6 septembre, à Sallanches, le nombre de dossards vendus donnera un premier signal. Les 3 500 places visées mesureront l'appétit réel pour cet héritage cycliste. Les Mondiaux, eux, précèdent de trois ans les Jeux olympiques d'hiver de 2030, que la Haute-Savoie prépare déjà.