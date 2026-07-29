Musées gratuits, parcs ouverts, gymnases réquisitionnés : la Ville de Lyon renforce ses dispositifs face à la canicule

Alors que Lyon entre dans son quatrième épisode de canicule, la municipalité se mobilise une nouvelle fois pour permettre un meilleur accès aux lieux de fraîcheur.

La chaleur est bien de retour dans le Rhône et devrait durer jusqu'à la semaine prochaine. Alors que le mercure grimpera encore jusqu’à 41 degrés dans les jours qui arrivent, la Ville de Lyon annonce, ce mercredi, renforcer une nouvelle fois ses dispositifs d’accès à la fraîcheur.

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Musées, parcs, salles climatisées…

Dès demain, jeudi 30 juillet, et jusqu’à dimanche, le musée des Beaux-Arts et le musée Gadagne seront gratuits. Le dispositif pourra être prolongé en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. Actuellement fermé pour préparer la Biennale de Lyon, le musée d’Art contemporain n’est pas concerné par le dispositif.

En parallèle, les horaires des grands parcs lyonnais sont prolongés. Le parc de la Tête d'Or (6e arr.) restera ouvert jusqu'à 23 h 30 et les parcs Blandan (7e arr.) et Gerland (7e arr.) jusqu’à minuit. 256 parcs et jardins sont par ailleurs accessibles 24 h/24. Des parcs supplémentaires pourront être ouverts en soirée, en lien avec les mairies d’arrondissement, précise encore la Ville.

Les mairies d’arrondissement se mobilisent aussi pour offrir des salles climatisées aux Lyonnais. Elles sont notamment mises à disposition dans les mairies des 1er, 3e, 4e, 6e, 7e, et 8e arrondissements. La Ville de Lyon rappelle qu’une carte répertoriant plus de 700 lieux frais est accessible sur son site. Parcs, jardins, bibliothèques ou encore équipements publics… tous ces lieux sont accessibles gratuitement.

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Deux gymnases de Lyon réquisitionnés

La Ville de Lyon annonce par ailleurs mettre deux gymnases à disposition de la préfecture du Rhône afin d’accueillir les personnes vulnérables. Dans le détail, le gymnase Enghien (2e arr.) a ouvert ce mercredi après-midi, tandis que le gymnase Mazenod (3e arr.) ouvrira demain après-midi. Pour rappel, un gymnase de Villeurbanne a également été ouvert. L’accueil dans ces lieux se fait avec l’accord du Samu social par un appel au 115.

Les équipes du Centre communal d’action sociale (CCAS), quant à elles, continuent de s’assurer que les personnes inscrites sur le registre des individus vulnérables sont appelées quotidiennement.

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