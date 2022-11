Après deux reports, le rachat de l'Olympique lyonnais semble se préciser. John Textor, le futur propriétaire américain du club, a rendez-vous avec la DNCG le 16 novembre pour valider sa prise de contrôle.

l'Équipe. C'est une affaire qui prend du temps, mais dont l'issue se rapproche alors que la vente de l'Olympique lyonnais à la société américaine Eagle football, dirigée par le milliardaire John Textor, a déjà été repoussée à deux reprises. L'homme d’affaires américain devrait selon toutes vraisemblances bientôt rencontrer la DNCG en vue de confirmer la future prise de contrôle du club rhodanien, dévoile

Rendez-vous le 17 novembre pour le rachat

ohn Textor doit rencontrer le 16 novembre en visio-conférence les représentants du gendarme financier du football français à la veille du rachat du club, fixé le 17 novembre. La DNCG devra valider définitivement la prise de contrôle du club par l’américain. Selon le quotidien sportif, il apporterait 5 millions d‘euros de sa poche, le reste étant financé par deux fonds américains à hauteur de 75 et 25 M€ en fonds propres. À cela s’ajoute un prêt de 400 millions d’euros par le fonds d’investissement Ares.

Ces derniers temps l’optimisme règne dans les rangs de l'OL, malgré ces contretemps dans le rachat du club engagé il y a de cela plusieurs mois. Pour rappel, le président du club Jean-Michel avait présenté John Textor et son projet le , soit il y a plus de 4 mois. Selon un proche du dossier évoqué par l’Équipe, l'investisseur américain de 57 ans a un temps semblé agacé par toute la documentation à fournir, mais semble désormais bien plus réactif et coopératif.