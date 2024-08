Patrice Picollet, ancien développeur web à Lyon, désormais coach sportif, est sur le point de courir son quatrième marathon... Aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Âgé de 30 ans et natif de Villeurbanne, Patrice s'apprête à vivre une expérience unique en prenant le départ de cette épreuve emblématique, entouré d'une quinzaine d'amis de l'Association Courir à Lyon. Son objectif est clair : boucler ce marathon en moins de trois heures, un défi personnel qui couronnerait sa reconversion professionnelle. Ce Lyonnais devrait enchaîner, après son marathon, sur une très probable troisième mi-temps avec ses amis de l'association, où l'endurance sera surtout mise à l'épreuve pour lever les coudes.

Question : Vous avez sans doute observé le marathon des Jeux olympiques ce samedi matin (remporté par l'Ethiopien Tamirat Tola)...

Patrice Picollet : Oui bien sûr, les Français ont bien performé malgré le parcours, très relevé. Il y a deux belles côtes entre le 15e et le 20e (kilomètres), et après la montée des Gardes (28e kilomètre) qui va nous faire un peu mal je pense.

Quel regard portez-vous sur ces Jeux olympiques, à Paris, avant d'y participer ?

Les décors, l'ambiance qu'il y a sur ces Jeux... C'est incroyable, surtout pour les Français. Il y a une ferveur populaire qui est décuplée. Et pour les athlètes Français, c'est sûr que ça donne beaucoup de force.

Patrice (au premier plan) et quelques amis de l'Association "Courir à Lyon" ont assisté à une matinée d'athlétisme au stade de France. DR

Comment est née l'idée de disputer cette course ?

On a vu que c'était ouvert au grand public, et donc c'est une chance, pour une fois, de participer. Parce que ça reste exceptionnel. Donc nous nous sommes inscrits et on a été tirés au sort parmi les 20.000 participants. C'est une chance. Participer au moins une fois à une épreuve mythique, qui est le marathon, qui plus est aux Jeux olympiques... C'est incroyable.

"Ce sera mon premier marathon depuis 2019"

Quel est votre rapport au marathon ?

Ce sera mon quatrième. J'ai déjà fait celui de Paris à deux reprises, et celui d'Amsterdam où j'ai battu mon record. Et je ferai mon cinquième à Valence en décembre. Donc c'est un peu une course de prépa pour moi. Une prépa aux Jeux, c'est correct (sourire).

Le fond est votre spécialité ?

Non pas vraiment, je cours du 800 mètres au marathon. Je fais 800, 1500, 10 kilomètres, semi-marathon... Et on sort d'une saison de 800 mètres, donc on n'a qu'un mois et demi d'entraînement (sourire). Mon dernier marathon date de 2019. Donc c'est un beau défi de faire ça à Paris.

Comment s'est passée la préparation ?

On sait depuis quatre-cinq mois qu'on va disputer ce marathon. Donc pour se préparer, nous avions nos quatre séances hebdomadaires traditionnels, et on a fait quelques sorties longues ensemble pour ne pas être seuls et pour que ça passe plus vite (sourire).

Au total, 20.000 chanceux (sur 400.000 demandeurs) disputeront ce Marathon Pour Tous (à partir de 21h00 ce samedi), et 20.000 courront le 10 kilomètres (à partir de 23h30).