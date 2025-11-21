Actualité
bus TCL
La nouvelle identité des bus TCL. (@LC)

Marathon du Beaujolais : les TCL s'adaptent pour l'évènement

  • par La Rédaction

    • À l’occasion du Marathon International du Beaujolais, les 22 et 23 novembre, le réseau TCL renforce ses liaisons entre Lyon et Villefranche et met en place plusieurs déviations pour sécuriser l’événement.

    Le Marathon International du Beaujolais animera Villefranche-sur-Saône tout le week-end le 22 et 23 novembre, et le réseau unifié TCL adapte son fonctionnement pour faciliter l’accès des coureurs et supporters. La ligne 204, reliant Lyon Vaise à Villefranche, voit sa fréquence doublée avec un passage toutes les 30 minutes dès 5h30, samedi comme dimanche.

    Sur place, un important plan de déviations est mis en œuvre pour sécuriser le parcours. Les lignes 151, 152, 153, 154, 155 et 156 éviteront plusieurs arrêts du centre-ville et de ses abords dès le vendredi 21 novembre. Certaines, comme la 152, fonctionneront avec un terminus exceptionnel au Parc des Expositions.

    Ces ajustements visent à maintenir la fluidité des déplacements lors de ce rendez-vous sportif majeur, tout en garantissant la sécurité des participants et du public.

    à lire également
    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : le cabinet de curiosités de Carole Fromenty chez Âmes Sœurs 11:36
    bus TCL
    Marathon du Beaujolais : les TCL s'adaptent pour l'évènement 11:33
    Confluence accueille un Zara XXL et une nouvelle enseigne de street-food locale 10:55
    Métropolitaines 2026 : Synergies appelle à un rassemblement autour de Jean-Michel Aulas 10:18
    David Metaxas
    L'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen pour viols et agressions sexuelles 09:50
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian 09:20
    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes 09:09
    L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
    Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci 08:44
    neige
    Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service 08:28
    Lyon : alerte sur le monoxyde de carbone, ce tueur invisible 08:10
    Des Lyonnais défilent dans le froid en soutien aux 270 enfants sans abri de la métropole 07:48
    Neige et grand froid : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un vendredi très froid et nuageux à Lyon, seulement 3 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut