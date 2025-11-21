Marathon du Beaujolais : les TCL s'adaptent pour l'évènement

À l’occasion du Marathon International du Beaujolais, les 22 et 23 novembre, le réseau TCL renforce ses liaisons entre Lyon et Villefranche et met en place plusieurs déviations pour sécuriser l’événement.

Le Marathon International du Beaujolais animera Villefranche-sur-Saône tout le week-end le 22 et 23 novembre, et le réseau unifié TCL adapte son fonctionnement pour faciliter l’accès des coureurs et supporters. La ligne 204, reliant Lyon Vaise à Villefranche, voit sa fréquence doublée avec un passage toutes les 30 minutes dès 5h30, samedi comme dimanche.

Sur place, un important plan de déviations est mis en œuvre pour sécuriser le parcours. Les lignes 151, 152, 153, 154, 155 et 156 éviteront plusieurs arrêts du centre-ville et de ses abords dès le vendredi 21 novembre. Certaines, comme la 152, fonctionneront avec un terminus exceptionnel au Parc des Expositions.

Ces ajustements visent à maintenir la fluidité des déplacements lors de ce rendez-vous sportif majeur, tout en garantissant la sécurité des participants et du public.