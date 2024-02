Les inscriptions pour le marathon du Beaujolais 2024 sont ouvertes 

Les inscriptions pour le marathon international du Beaujolais 2024 sont ouvertes depuis ce mercredi matin. Cette 20e édition se déroulera le 23 novembre prochain.

Les inscriptions pour la 20e édition du marathon international du Beaujolais sont ouvertes depuis ce mercredi matin. L’année 2023 avait été une année record avec plus de 23 000 participants, mais les organisateurs espèrent déjà faire tomber ce record en accueillant 25 000 participants pour cette édition plus que symbolique.

Le marathon débutera à Fleurie dans le Rhône dès 7h30 et s’achèvera à Villefranche-sur-Saône dans une limite de temps impartie de 7 heures.

Lire aussi : "Avec 20 000 participants, le marathon du Beaujolais est la plus grande course festive de France !" (Michel Sorine)

7 types de courses disponibles

Cette année encore, les coureurs pourront participer à sept épreuves différentes. Le marathon classique pour 65 euros, les marathons en équipes relais 4 (135 euros) et relais 3 (115 euros), le semi-marathon (39 euros), le 13 km du Rhône (25 euros), le Randonnez Pour Elles de 7,5 km (25 euros) et le Familiy Marathon (12 euros).

Ce marathon du Beaujolais 2024 promet donc d’être encore plus grand et festif avec notamment 15 dégustations prévues sur le parcours et des ravitaillements toujours plus extravagants.

Plus d’informations : https://www.sport16.fr/marathon-beaujolais-2024/select_competition