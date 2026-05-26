Lyon : face à la canicule, la mairie du 7e arrondissement ouvre une salle climatisée

Alors que le Rhône est placé en vigilance jaune canicule ce mardi, la mairie du 7e arrondissement de Lyon ouvre une salle climatisée pour offrir un peu de repos aux plus fragiles.

C’est un pic de chaleur encore jamais atteint qui touche le Rhône depuis hier, et qui devrait durer tout au long de la semaine. Hier, Météo France a notamment placé le département en vigilance jaune canicule, une première, tandis que les 30 degrés seront largement dépassés dans les prochains jours.

Alors pour lutter tant bien que mal contre la canicule, la mairie du 7e arrondissement de Lyon annonce mettre à disposition des riverains un espace climatisé dans sa salle Villon, au 1er étage. Des horaires ont également été définis : mercredi toute la journée de 8 h 30 à 16 h 45, jeudi de 8 h 30 à 11 h 45, vendredi de 8 h 30 à 16 h 45 et samedi matin de 9 h 30 à 12 heures.

"N’hésitez pas à venir vous rafraîchir, travailler, jouer ou lire. Vous trouverez à votre disposition des magazines, des journaux et le wifi gratuit", indique la mairie d’arrondissement.